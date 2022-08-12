У білорусі провели перевірку в армії, росія переносить терміни ротацій, – Генштаб

Минає 170 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Є напрямки бойових дій, де обстановка залишається напруженою, а є ті, де не зазнала змін.

У білорусі провели перевірку в армії, а росія переносить терміни ротацій

Таку інформацію традиційно опублікував Генеральний Штаб Збройних Сил України. Зокрема, там повідомили, що у білорусі провели перевірку в армії.

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Так, за наявною інформацією, 11 серпня 2022 року було проведено перевірку готовності системи бойового управління та оповіщення збройних сил республіки білорусь до застосування.

Втрати російських окупаційних військ в особовому складі невпинно зростають. На тлі цього командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування живою силою.

У Генштабі підкреслили, що все це суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військових і так званих добровольців. Крім того, погіршується і їх мотивація до участі у бойових діях.

Актуальні дані про втрати ворога

Протягом минулої доби українські військові ліквідували 200 окупантів та знищили чимало ворожої техніки, зокрема:

особового складу – приблизно 43200 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1849 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 4108 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 975 (+1) одиниць,

РСЗВ – 261 (+0) одиниця,

засоби ППО – 136 (+2) одиниць,

літаків – 233 (+1) одиниці,

гелікоптерів – 193 одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) одиниць,

крилаті ракети – 185 одиниць,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3021 (+3) одиниця,

спеціальна техніка – 90 одиниць.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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