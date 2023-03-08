Незламні жінки змінили життя та стали на захист України, – у Генштабі зробили заяву до 8 березня

Українські жінки борються за своє майбутнє та вільну демократичну Україну. У Генштабі ЗСУ звернулися до незламних захисниць.

Збройні Сили України вшановують усіх жінок України, зокрема, й усіх жінок ЗСУ "за лідерство та боротьбу за Україну, за те як невтомно, самовіддано та ефективно ви наближаєте перемогу над ворогами України".

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ЗСУ висловлюють вдячність жінкам-військовослужбовцям

Там наголосили, що протягом майже року повномасштабного вторгнення Росії в Україну світова спільнота побачила як незліченна кількість українок відстоює себе, свої громади та свою країну.

Україна має унікальний досвід участі жінок у бойових діях із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації з 2014 року в рамках як проведення Антитерористичної операції, Операції об’єднаних сил, так і під час вже понад року відбиття широкомасштабного вторгнення Росії,

– йдеться у повідомленні.

У Міжнародний день боротьби за права жінок Збройні Сили України висловлюють вдячність жінкам-військовослужбовцям Збройних Сил всіх країн-партнерів, зокрема і учасницям двосторонніх та багатонаціональних навчальних, тренувальних, логістичних й гуманітарних операцій, за неймовірну роботу та важливу роль, яку вони відіграють у забезпеченні допомоги та підтримки України.



Незламні українські жінки / Фото Генштабу ЗСУ

Питання гендерної рівності

У Генштабі наголосили, що незламні жінки України змінили своє життя та стали на захист країни зі зброєю в руках, підтримують та допомагають війську як волонтерки, або продовжують так само сміливо та самовіддано вести переможні битви на освітньому, науковому, інформаційному, медичному, виховному, економічному, юридичному, безпековому, політичному, дипломатичному, психологічному, музичному, родинному, материнському, логістичному, фінансовому, господарському, духовному, бізнесовому, виробничому, культурному, мистецькому, комунікаційному, інноваційному, кібернетичному, технічному, IT-фронтах цієї війни.



У ЗСУ звернулися до захисниць / Фото з Генштабу

Збройні Сили України мають позитивний досвід імплементації ґендерних питань у процес реформування Збройних Сил України, зокрема це стосується стратегії реалізації завдань Цілі партнерства Україна-НАТО G 0013 "Ґендерні питання" у Збройних Силах України в контексті набуття ними спроможностей відповідно до стандартів НАТО, подальше виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, Мир, Безпека".



Як українські жінки захищають країну / Фото Генштабу ЗСУ

Зокрема, Управлінням правового забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України в період 2016 – 2021 років було приділено належну увагу питанням ґендерної рівності, результатом чого стало, що Збройні Сили України та Міністерство оборони України ухвалили план дій щодо виконання Резолюції 1325, у якому ґендерні питання введені по всій вертикалі структури органів військового управління ЗС України – від вищих штабів до нижчих, а також у систему комплектування та військової освіти. Інтеграція ґендерних питань у систему освіти та навчання, що сприяло підвищенню рівня поінформованості про ґендерну проблематику всіх військовослужбовців та заохочення жінок до активної участі у навчанні.

Хоробрі українські жінки

У ЗСУ пригадали слова Джека Маккейна, сина покійного сенатора Джона Маккейна. 19 листопада 2022 року оголошуючи присудження Премії імені сенатора Джона Маккейна за лідерство на державній службі 2022 року в рамках Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі Жінкам України, наголосив:

Ми хочемо відзначити відважність та внесок жінок України. Хоробрі жінки, які намагаються уберегти свої родини, відправляють синів та чоловіків на війну та воюють самі, захищаючи країну від путінської агресії. Жінки України добровільно стали героїнями, чия хоробрість, честь та гідність надихнули світ. Світ бачить, як жінки по всій Україні дають відсіч агресору, рятуються разом із родинами, допомагають після бомбардувань, підтримують військові зусилля, воюють на передовій…"



Мужність українських військових / Фото Генштабу ЗСУ

У відомстві наголошують, що українські жінки стійко тримаються перед викликом жахливих злочинів, включно з вбивствами, тортурами, насильницькою депортацією, переміщенням та сексуальним насильством. Незламні жінки України мають сили дивитися глибоко в середину себе і знаходити силу зцілюватися, відбудовуватися і процвітати.

Збройні Сили України залишаються глибоко відданими поширенню голосів жінок, визнання вашого внеску в розбудову сектору безпеки і оборони.

Це справедливо сьогодні, під час війни. І це буде справедливо і в майбутньому, коли Україна переможе. Збройні Сили України переконані, що тільки сильні й стійкі суспільства можуть пережити важкі часи. І це те, що втілюється сьогодні в Україні, зокрема і завдяки силі та стійкості жінок,

– наголошують у ЗСУ.