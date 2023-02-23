Лероса відсторонили від засідань Ради до кінця війни: у чому справа

Нардепа Гео Лероса позбавили права на участь у пленарних засіданнях парламенту. Верховна Рада 23 лютого підтримала таке рішення.

Нардеп Ярослав Железняк пояснив, що зараз Рада працює в режимі безперервного засідання, тому Лерос позбавлений участі до кінця поточної сесії. Ймовірно, на пів року.

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Сесія закінчується на початку вересня 2023 року. Інший термін – припинення воєнного стану і відповідно зміна спецрежиму роботи парламенту.

Реакція Лероса

Сам Лерос у фейсбуці також підтвердив відсторонення.

Сьогодні Верховна Рада відсторонила мене до кінця року від засідань Верховної Ради, – написав він.

Політик вважає, що нібито відсторонюють депутатів, які ставлять незручні питання.

Що цьому передувало

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що у Верховній Раді вимагають усунути Лероса від участі у роботі парламенту за "порушення депутатської етики" під час засідання 7 лютого.

Опублікували звернення нардепів до регламентного комітету парламенту з вимогою усунути позафракційного депутата від п’яти засідань. Мовилось, що Лерос "допустив образливі висловлювання на адресу СБУ та глави Офісу Президента України Андрія Єрмака".

Згодом звернення підтримали у регламентному комітеті, а потім проголосувала і Рада.

Зауважимо, це не перший скандал з Леросом. Наприклад, ще 2021 року депутат показав президенту Володимиру Зеленському середній палець. Проти нардепа відкрили справу щодо грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. 10 січня 2022 року ДБР скерувала до суду обвинувальний акт.