Геополітичну битву Кремль вже програв
Джерело:фейсбук Павла Клімкіна
В Кремлі тепер кажуть, що воюють не тільки з Україною, але й із Заходом. Якщо так, то Захід перемагає, так само як і Україна.
НАТО вже точно стане більшим і потужнішим. Фіни майже готові подавати заявку і починають суспільну дискусію.
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Україна має зброю і готова перемагати
Шведи не забаряться, ще тільки місяць тому вони були не готові, два тижні тому сумнівалися, а тепер готові просуватися вперед.
Ми вже успішно воюємо натівською зброєю, а в перспективі "радянська" відійде, а ми повністю перейдемо на нашу, щодо якої буде великий попит, та натівську.
Світ швидко змінюється, в ньому тепер для України немає нічого неможливого. Але геополітичну битву Кремль вже програв, Захід став більш солідарним, Схід ставиться до Росії з презирством, а Кремль почала засуджувати навіть традиційно обережна Мексика.
Путін отримав нових ворогів / Фото Getty Images
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Нові вороги російського режиму
В Кремлі шукали зовнішніх ворогів і знайшли: тепер ворогом російського режиму є майже весь світ: відповідно цей режим має стати ворогом всієї цивілізації.
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