Україна та Молдова безпосередньо розпочали шлях до вступу до Євросоюзу одночасно – в червні 2022-му року. Але зараз Кишинів уже випереджає Київ у виконанні реформ, і в Єврокомісії йому присудили вище місце серед лідерів євроінтеграції.

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Чи може Молдова приєднатися до ЄС раніше за Київ – вже в 2028-му, як країна проходить ефективну поступову євроінтеграцію ще до членства та чи роз'єднають у Брюсселі євроінтеграційні треки України й Молдови – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Допоміг розібратися в темі молдовський експерт з питань євроінтеграції та програмний офіцер German Marshall Fund of the United States Лауренціу Плешка.

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Як Кишинів опинився серед лідерів євроінтеграції

Осінні "дорожні карти" Брюсселя зафіксували зміну балансу в регіоні: у темпі виконання євроінтеграційних реформ Кишинів обійшов Київ.

У внутрішній оцінці чотирьох лідерів розширення Єврокомісія поставила Україну на четверту позицію – позаду Молдови, яка отримала в Брюсселі статус "добре просунутої". Нагадаємо, відмінниками євроінтеграції є Чорногорія та Албанія.

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Формально обидві країни рухаються синхронно: мають по чотири відкриті переговорні кластери з шести, а після зняття угорського вето – наприкінці листопада вийшли на відкриття всіх шести вже у грудні 2026-го. Проте, за методологією ЄС, відкрити розділи — лише перший крок. Перейти до їх закриття кандидат може лише після позитивної оцінки за фундаментальним Кластером 1 "Основи" (судова система, верховенство права, антикорупція). Саме тут і виникла дистанція приблизно в рік.

Молдова вже отримала від Єврокомісії позитивний звіт щодо виконання проміжних індикаторів. Це відкриває їй шлях до закриття переговорних глав уже на початку 2027-го: план Брюсселя передбачає закриття 25 розділів за рік і завершення переговорів на початку 2028-го.

Натомість в Україні утворився законодавчий затор у Верховній Раді: через затримки з ухваленням ключових євроінтеграційних законопроєктів закриття перших глав зсувається на весну 2027-го року, а фінал переговорів — на кінець 2028-го. У Кишиневі ж парламент діяв настільки форсовано, що Єврокомісія навіть застерегла владу від зловживання прискореними процедурами на шкоду якості парламентських дебатів.

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Кишинів використав свої шанси / фото – Офіс Президента України

У коментарі 24 Каналу програмний офіцер German Marshall Fund of the United States Лауренціу Плешка наголошує, що цього року Кишинів фактично перейшов від підготовчої фази до повноцінних переговорів і демонструє винятково високий темп реформ. За його словами, після розблокування фінальних кластерів Молдова впевнено йде за власним графіком.

Лауренціу Плешка програмний офіцер German Marshall Fund of the United States Європейська комісія називає завершення переговорів про вступ Молдови до ЄС до початку 2028-го року амбітною, але цілком досяжною метою. У пакеті розширення від 4 листопада також зазначено, що країна може попередньо закрити 25 переговорних розділів уже у 2027-му році. Це справді дуже хороший сигнал. Звичайно, молдовській владі ще потрібно докласти чимало зусиль.

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Водночас лідерство Молдови в процедурному графіку не означає відставання України в реальній готовності до спільного ринку. Попри повномасштабну війну, за багатьма секторальними та економічними параметрами Київ виглядає переконливо: Єврокомісія підвищила оцінки України за всіма базовими главами, за 5 із 33 розділів її рівень уже відповідає критеріям членства, а в листопаді Україна отримала 7,9 мільярда євро в межах Ukraine Facility.

Різниця полягає в масштабі трансформації: інтеграція компактної Молдови не створює структурних ризиків для бюджету й спільного ринку ЄС, тоді як вступ великої України з її потужним агросектором вимагає від самого Брюсселя складних компромісів та перехідних періодів.

На шляху до Європи / фото – пресслужба Маї Санду

Чи все так блискуче в Молдови

Попри оптимістичний тон брюссельських звітів, шлях Кишинева до членства далекий від безхмарного. Головний іспит для Молдови криється у фундаментальному Кластері 1 "Основи". Йдеться про очищення судової системи та боротьбу з корупцією.

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За оцінкою експерта Лауренціу Плешки, саме реформа правосуддя — зокрема процедури попередньої перевірки та оцінювання доброчесності суддів, побудовані за албанською моделлю, — залишається найскладнішим і найболючішим випробуванням для країни. Хоча в Єврокомісії визнають, що Кишинів наближається до завершення цього етапу, масштабне очищення кадрів уже оголило іншу проблему — гострий дефіцит суддів і прокурорів на місцях.

Крім того, у листопадовому звіті ЄК прямо вказала Кишиневу на низку системних вразливостей: надмірне захоплення прискореними парламентськими процедурами, слабкість економіки (яку Брюссель оцінив лише у 2 бали з 5 через уповільнення зростання та високу тіньову зайнятість), а також ризики у сфері свободи медіа й регіональної політики в Гагаузії.

"Добре дошли?" Росія намагається використати настрої в Гагаузії та Придністров'ї, щоб забанити шлях Молдови до Європи / фото – Gagauz Yeri. Bakannık Komiteti

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Окремий виклик — це переговори щодо економічних розділів: сільського господарства, митного союзу та доступу до спільного ринку.

Як пояснює в розмові з 24 Каналом експерт, Кишинів уже зараз веде з Єврокомісією складні перемовини щодо перехідних періодів, щоб відтермінувати найчутливіші зміни — зокрема, запровадження нових європейських податків – на період після 2028 – 2030 років. І це, на думку пана Плешки, радше ознака політичної зрілості, адже влада намагається захистити власний ринок, а не механічно підписується під кожною директивою.

Щоб нівелювати ризики у сфері правосуддя й не гальмувати розширення, Брюссель може застосувати до Молдови перевірений історичний інструмент – постмоніторинг на кшталт Механізму співпраці та перевірки (MCV), який понад дванадцять років діяв для Румунії та Болгарії вже після їхнього вступу до ЄС.

Лауренціу Плешка програмний офіцер German Marshall Fund of the United States Іноді Молдова навіть більше готова до впровадження реформ, ніж самі інституції Європейського Союзу — було чимало випадків, коли Кишинів чекав на політичне рішення Брюсселя. За нинішніх темпів графік із підписанням договору про вступ у 2028 році цілком реалістичний, якщо всі реформи будуть виконані. Але після цього знадобиться ще близько двох років на ратифікацію документа парламентами всіх держав-членів ЄС.

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У регіональному заліку експерт ставить Молдову до трійки головних фаворитів найближчої хвилі розширення — одразу після Чорногорії, яка вже закрила 21 переговорний розділ і готується до фінішу у 2028-му (на тлі чого, приміром, у Франції вже починається підготовка до можливого референдуму щодо розширення ЄС).

Євроінтеграція ще до членства

Нинішня хвиля розширення ЄС працює за принципом поступової інтеграції. Брюссель відійшов від старої моделі, де кандидат роками чекає за зачиненими дверима до формального дня вступу: доступ до грошей, ринків і сервісів відкривається порційно — у міру виконання реформ.

У багатьох речах Київ і Кишинів рухалися поруч – скажімо, до європейського простору «роумінг як вдома» обидві країни синхронно приєдналися з 1 січня 2026-го року. Проте в низці критичних фінансових та інфраструктурних проєктів Молдова все ж змогла зіграти на випередження.

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Найпоказовіший приклад – єдина зона платежів у євро (SEPA). Молдова увійшла туди восени 2025-го, зробивши перекази в євро з ЄС швидкими та дешевими. Україна теж подала заявку й ухвалила базові закони, однак через воєнні валютні обмеження Нацбанку та затримки з додатковими антикримінальними нормами в парламенті фінальне приєднання розтягнулося у часі.

Окремий козир Кишинева — фінансовий важіль. Спеціальний План зростання для Молдови на 1,9 мільярда євро до 2027-го року побудований за тією ж логікою, що й український Ukraine Facility — гроші в обмін на реформи. Проте якщо для України 50 млрд євро є передусім рятівним колом для бюджету у війні, то для компактної економіки Молдови майже два мільярди — це чистий ресурс розвитку.

Як зазначає Плешка, європейські інституції дедалі частіше прискорюють для Кишинева практичні проєкти, фактично працюючи з країною як із майбутнім членом ЄС.

Лауренціу Плешка програмний офіцер German Marshall Fund of the United States Є План зростання для Молдови обсягом 1,9 мільярда євро до 2027 року. І ми вже бачимо, що країна отримала третину цих коштів — вони надзвичайно важливі для реалізації інфраструктурних проєктів. Важливо також, що Молдову вже враховують під час підготовки нового бюджету Європейського Союзу, де передбачається збільшення фінансування для країн-кандидатів. Це дасть змогу прискорити економічне зростання, адже макроекономічні показники також мають велике значення.

Ці гроші вже працюють на енергетичну незалежність: за фінансової підтримки Брюсселя Кишинів форсовано добудовує високовольтні лінії електропередачі із Румунією ("Вулканешти – Кишинів" і "Бельці – Сучава"), остаточно відрізаючи себе від радянської мережі.

У поступовій інтеграції Україна точно не стоїть на місці. Київ ще в березні 2022-го першим синхронізувався з європейською енергомережею ENTSO-E, давно має "транспортний безвіз" і спільний митний транзит, а зараз вибудовує безпрецедентну для країн-кандидатів інтеграцію в європейську оборонну індустрію.

Чи варто говорити про конкуренцію між Україною та Молдовою

Попри розмови про "обгін" у брюссельських звітах, у самому Кишиневі категорично відкидають ідею змагання з Києвом. Очільник комітету парламенту Молдови з питань європейської інтеграції Адріан Балуцел прямо заявив: успіх України в русі до ЄС для Молдови є питанням власного виживання.

Для Молдови євроінтеграція України є найбільш важливою інтеграцією в безпеку. Подивіться на карту: якщо Україна стане частиною ЄС, ми будемо захищені від Росії – як ми є захищені зараз завдяки жертві, яку приносить Україна у війні. Якщо Україна буде ближчою до вступу, ми зробимо все, щоб в неї все вдалося. І сподіваюся, що Україна бачить це так само, – наголосив політик.

Проте в Брюсселі політичну солідарність дедалі частіше відокремлюють від бюрократичної математики. У європейських кулуарах цей процес називають decoupling – роз'єднанням переговорних треків, коли країни, що стартували в одній зв’язці, далі рухаються кожна зі своєю швидкістю за принципом власних заслуг.

Як пояснює молдовський аналітик Плешка, якщо відкриття переговорних кластерів ще відбувається синхронно, то вже з 2027-го року траєкторії Києва та Кишинева неминуче розійдуться.

Україна та Молдова підтримують одна на одну на шляху до ЄС / фото – Офіс Президента України

Історія розширення ЄС знає різні сценарії: Румунія та Болгарія вступали разом, натомість Хорватія у 2013-му приєдналася до Союзу самостійно – так само, як зараз Чорногорія готується увійти в ЄС раніше за інших кандидатів.

За словами експерта, вікно можливостей для Кишинева поступово звужується: у 2027-му році в низці європейських держав – зокрема у Франції — відбудуться вибори, після яких ухвалювати спільні пакетні рішення щодо України та Молдови стане значно складніше. Тож компактній Молдові, інтеграція якої простіша для європейського бюджету, вигідніше йти власним темпом, поки Брюссель готовий закривати її 25 розділів протягом наступного року.

Водночас, зауважує Плешка, траєкторія самої України безпосередньо залежить від результату війни — і в разі політичного врегулювання Київ може отримати навіть швидший, особливий шлях, якщо членство в ЄС стане частиною мирних домовленостей. Але саме тут криється несподіваний ризик для самої Молдови: Москва намагається втягнути "молдовське питання" в ширший контекст переговорів між Росією та Україною за посередництва США.

Лауренціу Плешка програмний офіцер German Marshall Fund of the United States Ми вже побачили, що Росія намагається повернутися до старого плану федералізації Молдови. Його суть у тому, щоб надати Придністров'ю та Гагаузії право вето на рішення Кишинева у зовнішній політиці, а також провести там референдуми про незалежність у разі вступу Молдови до ЄС. Прикро, що Молдова може стати побічною жертвою цих переговорів щодо України — усі технічні та політичні плани, над якими працюють Брюссель і Кишинів, можуть бути зірвані через потенційні домовленості.

Зближення з ЄС допоможе нівелювати російський вплив

Прискорення молдовських реформ протягом останнього року має цілком прагматичне пояснення — поєднання внутрішньої політичної консолідації та гострого запиту на безпеку.

Після євроінтеграційного референдуму 2024-го року, де курс на ЄС переміг із мінімальною перевагою, та парламентських виборів 2025-го, які вдруге закріпили проєвропейську більшість, команда президентки Маї Санду отримала чіткий мандат довести переговори до фінішу.

У Брюсселі на цей запит дивляться крізь геополітичну оптику: після 2022-го року розширення Євросоюзу перетворилося на інструмент стримування Москви, і закріплення Молдови в європейському просторі має назавжди закрити для Кремля можливість реваншу в регіоні.

Для самого ж Кишинева рух до ЄС дедалі більше набуває екзистенційного виміру — особливо на тлі того, що війна буквально залітає на територію країни. Показовим став інцидент 17 листопада 2026-го, коли під час масованої російської атаки на Україну повітряний простір Молдови порушили одразу сім російських БПЛА, п'ять із яких впали поблизу населених пунктів.

За словами молдавського аналітика, саме поєднання лідерства Маї Санду, політичної рішучості уряду та прямих безпекових загроз стало головним каталізатором євроінтеграційного ривка країни.