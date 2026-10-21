Під час ефіру 24 Каналу експерт зазначив, що візити американських посадовців та їхні ініціативи не матимуть результату.

Справжні плани Кремля

У Вашингтоні й надалі вважають, що конфлікт точиться лише за кілька кілометрів донецької землі. Проте реальні наміри ворога значно масштабніші.

Віктор Таран підкреслив, що російське керівництво прагне набагато більшого, ніж просто окупація окремих регіонів України.

Росія хоче знищити українську державу як інституцію та українську націю як геополітичного суб'єкта. І для Росії потрібен не лише Донбас,

– наголосив політолог.

Він зауважив, що кремлівські ультиматуми щодо виведення українських військ із 4 областей є лише відправною точкою. Надалі Москва прагнутиме нав'язати демілітаризацію, так звану денацифікацію та повернення підконтрольних сил в український політикум, на що Київ за жодних обставин не піде.

Єдина мова, яку розуміє Москва

На переконання аналітика, примусити агресора зважати на міжнародне право може винятково сила. Дієвими кроками до миру є регулярні удари по ворожих нафтопереробних підприємствах, дата-центрах та критичній інфраструктурі в тилу ворога.

Якщо Україна зупинить боротьбу під зовнішнім тиском зараз, це загрожуватиме повторенням національної катастрофи сторічної давнини та остаточною ліквідацією державності.

Раніше військовий аналітик пояснював, що економічні поступки та спроби задобрити Кремль не змусять Росію до миру, оскільки будь-який відступ Москва розцінює виключно як слабкість Заходу. Метою російського диктатора є не покращення економічного становища своєї країни, а знищення української державності та перегляд світового порядку безпеки.

Що наразі відомо про мирні переговори

Нагадаємо, що у Санкт-Петербурзі 21 жовтня відбулася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. Зустріч пройшла на тлі дипломатичних зусиль щодо припинення війни Росії проти України.

Перед цим в Осло відбулися переговори за участю української, американської та європейських делегацій, на яких порушували питання, пов'язані з безпекою для України: