Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Кремля.

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Що відомо про хокейні матчі між Росією та США

У повідомленні йдеться, що Трамп нібито підтримав пропозицію Путіна провести хокейні матчі між російськими та американськими гравцями.

Очікуються, що ці хокейні матчі пройдуть у США та Росії. У них мають взяти участь гравці, які виступають у НКЛ та КХЛ.

Що таке НКЛ та КХЛ Національна хокейна ліга (НКЛ) – перша й наймогутніша професіональна світова хокейна ліга, яка поєднує 32 клуби Північної Америки. Континентальна хокейна ліга (КХЛ) – міжнародна хокейна ліга в Євразії, створена на початку 2008 року. Вона стала заміною чемпіонату Росії з хокею.

До слова, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт також розповіла також розповіла про результати розмови Путіна та Трампа. Цікаво, що у своєму дописі вона не згадувала про ці хокейні матчі.