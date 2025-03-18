Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Кремля.
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Що відомо про хокейні матчі між Росією та США
У повідомленні йдеться, що Трамп нібито підтримав пропозицію Путіна провести хокейні матчі між російськими та американськими гравцями.
Очікуються, що ці хокейні матчі пройдуть у США та Росії. У них мають взяти участь гравці, які виступають у НКЛ та КХЛ.
Що таке НКЛ та КХЛ
Національна хокейна ліга (НКЛ) – перша й наймогутніша професіональна світова хокейна ліга, яка поєднує 32 клуби Північної Америки.
Континентальна хокейна ліга (КХЛ) – міжнародна хокейна ліга в Євразії, створена на початку 2008 року. Вона стала заміною чемпіонату Росії з хокею.
До слова, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт також розповіла також розповіла про результати розмови Путіна та Трампа. Цікаво, що у своєму дописі вона не згадувала про ці хокейні матчі.