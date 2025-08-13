Він також зазначив, що в Ізраїлю та України щодо цього є спільний інтерес. Про це посол розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Що сказав посол про співпрацю України та Ізраїлю?

На думку Бродського, візит глави МЗС Ізраїлю до Києва був дуже важливим і позитивний. Одним із його результатів стала домовленість про початок стратегічного діалогу між Ізраїлем і Україною щодо протидії Ірану.

Як саме він відбуватиметься та в якому форматі – поки складно сказати, так само як і хто братиме участь. Зараз ми саме цим і займаємося: потрібно визначити де, коли та в якому форматі це буде,

– розповів посол Ізраїлю в Україні.

Він також зазначив, що в Ізраїлю та України є спільні інтереси, і один із них – стримування Ірану.

За словами Бродського, після останньої операції Ізраїлю проти іранських ядерної та військової програм Тегеран суттєво ослаб, і це однозначно грає на руку Україні. Це, хоч і не пряма, але опосередкована підтримка. На думку посла, її вже відчувають в Україні.