Новим речником МЗС України призначили Георгія Тихого

В МЗС України призначили нового речника. Ним став Георгій Тихий.

Про це стало відомо з пресрелізу, який опублікований на сайті українського зовнішньополітичного відомства. Так, з липня 2024 року Тихий зайняв цю посаду.

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У МЗС України призначили нового речника

В пресслужбі МЗС повідомили, що новим речником Міністерства закордонних справ України став Георгій Тихий. Однак точна дата не вказується.

В пресрелізі повідомляється, що Тихий з 2008 року працював у ЗМІ: редактором і репортером на програмах Савіка Шустера (2008-2013), продюсером першого телеканалу Німеччини ARD в Україні (2014-2018), власним кореспондентом Національного інформаційного агентства Укрінформ (2018-2019).

У 2014 році висвітлював для німецького телебачення події Революції гідності та початку російської агресії на сході України. У серпні 2014 року разом із колегою Іваном Любиш-Кірдеєм потрапив до оточення в Іловайську, де зняв документальний фільм про українських героїв-добровольців в оточеному місті. У 2018 році заснував корпункт Укрінформу в Нью-Йорку, США.

Вже з 2019 року почав працювати в державних комунікаціях: прессекретарем віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції (жовтень 2019 – березень 2020). Згодом він отримав посаду радника з комунікацій міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби (березень 2020 року – липень 2024 року).

У своєму дописі в соцмережі X (раніше твітер) новопризначений прессекретар заявив, що для нього "велика честь служити у МЗС".

Наша пресслужба прагне своєчасно повідомляти інформацію та допомагати ЗМІ. Залишайтеся на зв'язку,

– додав Тихий.