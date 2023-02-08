Gepard і генератори: Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ

8 лютого 2023, 16:56
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Джерело:

Федеральний уряд Німеччини

Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Збройним Силам України. У нього увійдуть зенітні самохідні установки Gepard, автомобілі та декілька десятків генераторів.

У німецькому уряді розповіли, що в списку є різна зброя, включно з летальною. Також допомога містить техніку, потрібну Україні для протистояння російським загарбникам. 

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Що увійшло в новий пакет допомоги від Німеччини

Німеччина передала Україні в черговому пакеті допомоги:

  • 2 зенітних самохідних установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів (за весь час – 32);
  • 5 автомобілів для прикордонників (за весь час – 120);
  • 29 електрогенераторів (за весь час – 245);
  • 6 вантажівок із гаковою системою завантаження (за весь час – 8);
  • 6 мобільних антенних систем (за весь час – 16);
  • 10 контейнерів.

Федеральний уряд Німеччини розповів, що з міркувань безпеки не повідомлятимуть інформацію про способи транспортування зброї, а також про терміни її доставлення. 

За даними уряду, частину техніки передадуть зі складів Бундесверу, іншу частину – з промисловості, яка фінансується внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. 

Коротко про допомогу від Німеччини

  • Німеччина передасть Україні танки Leopard 1, а не тільки Leopard 2. Тобто Берлін погодив ЗСУ передачу не лише другого покоління німецьких танків Leopard, а й першого.
  • Генеральний директор німецької компанії з виробництва зброї Rheinmetall Армін Паппергер пояснив, що Україні планують передати від 20 до 25 танків Leopard 1.
  • Попередньо відомо, що першу партію танків  Leopard 1 Україна вже отримає влітку 2023 року. 
  • Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що "перший" Leopard 2 вже в Києві. Його привіз ЗСУ міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Автор: Діана Квасневська