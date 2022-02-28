Геращенко заявив про провал 8-річної підготовки російської пропаганди до нападу на Україну

Стали відомі причини інформаційного провалу РФ у перші дні війни. Антон Герашенко вважає, що кремлівська пропаганда 8 років просто готувалася не до того.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За його словами, успіх в Криму, де деякі місцеві дійсно зустрічали їх як захисників проти "хунтів", а настрої на Донбасі, де байдуже хто прийде – тільки не стріляють – зіграли злий жарт.

В Кремлі, звичайно, дурнів немає, і вони розуміють, що це провал. Немає ніякої "картинки". Але це також означає, що в найближчі кілька годин кремлівська пропагандистська машина буде перебудована. Шукайте колаборантів і зрадників,

– заявив Антон Геращенко.

Геращенко заявив, що російська армія ніде не зустрічала квітів, лиш пара місцевих мерів (Куп'янськ) домовилися про співпрацю.

"Відважуся до початкового успіху – терміново формувати та кинути в бій українських громадян з Донецька, Луганська, Криму, щоб показати, що хоча б видимість громадянського конфлікту залишається", – додав радник міністра.

На його думку, в іншому випадку Кремлю протягом наступного тижня буде досить важко пояснити населенню Росії, чому все раптом стало так погано в економіці.

Тому чекаємо змін не просто тактики, а всієї стратегії пропаганди про війну в Україні. Скабєєва і Симонян не призначені зламати (тих, що не ламаються) – вони зламалися. І вони отримали велику справу,

– додав Геращенко.

До слова, Генасамблея Організації Об'єднаних Націй має голосно заявити про вимогу від Росії зупинити її наступ на Україну. Про це сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.