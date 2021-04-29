Юрист-атомщик: біографія Германа Галущенка

29 квітня фаховий юрист з великим досвідом і солідними зв’язками Герман Галущенко став міністром енергетики. На цьому посту він замінив Юрія Вітренка, який перебрався у "Нафтогаз". Сам Галущенко заради нового уряду залишив тепле місце віцепрезидента "Енергоатому".

"За" призначення Германа Галущенка міністром віддали свої голоси одразу 305 народних обранців. При цьому, схоже, далеко не всі з них знали, за кого віддають свій голос, адже, наприклад, спікер Разумков не з першого разу назвав прізвище кандидата на посаду й Галущенко в нього став "Галушком". Для усунення подібних казусів розповідаємо біографію чиновника.

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Біографія Германа Галущенка

Герман Галущенко народився у Львові 48 років тому – 1 травня 1973 року.

Він закінчив Львівський університет, у 1995 році Галущенко отримав "червоний" диплом юриста-правознавця. На цьому з освітою молодий юрист не закінчив – отримав ступінь магістра міжнародного менеджменту в Українській академії зовнішньої торгівлі, паралельно працював над кандидатською дисертацією з міжнародного права, яку захистив у 2001 році на юрфаці Київського національного університету. За 10 років він повернеться до Київського університету й стане викладачем міжнародного права у КІМО (за сумісництвом).

Юрист

Трудову кар'єру Герман Галущенко починав у Львівській прокуратурі, проте доволі швидко перевівся до столиці. Молодий юрист працював у Міністерстві закордонних справ і був представником України у комітеті Ради Європи по боротьбі з корупцією.

Обізнаність, комунікабельність і працелюбність зробили Галущенку добру службу – на привітного юриста-міжнародника поклали око в Адміністрації президента Кучми та Секретаріату президента Ющенка.

Далі Герман Галущенко перейшов на роботу до міністерства юстиції, але перед цим, за інформацією видання "Лівий берег", рік керував юридичною службою компанії "Енергоатом", яку тоді очолював Андрій Деркач – скандальний син першого заступника голови СБУ часів Кучми.

Цей факт вже у 2021 році став основою для звинувачень Галущенка у зв'язках з нині підсанкційним Деркачем та закидах у корупції. Щоправда, галасливі заяви робили політики, що добряче скомпрометували себе. Наприклад, нардепи Гео Лерос, Володимир Ар'єв і Софія Федина. Доказів вони не навели й тому почуті не були. А ще – почали "співати в унісон" з забороненими нині каналами Медведчука та повторювати їх тези.

У Мін'юсті Герман Галущенко очолював департамент з судової роботи й зарекомендував себе кваліфікованим фахівцем і людиною зі зв'язками. Втім, довго на одному місці він не сидів і тут.

Атомщик

У 2013 році Галущенко переходить на роботу до "Енергоатому" на позицію виконавчого директора з правового забезпечення. На цій посаді Галущенко пропрацював лише рік. З державної служби чиновник змушений був піти через гучний скандал з виплатою $28 мільйонів фірмі-банкруту, за якою стояв відомий молдавський олігарх В'ячеслав Платон.

Після чого Галущенко зосередився на викладацькій роботі, а також роботі у приватному секторі.

У 2019 році він був одним з кандидатів на посаду держсекретаря у міністерстві економіки, але не пройшов за конкурсом. Шанс повернутися на державну службу Галущенко отримав за рік. У травні 2020 року Герман Галущенко повернувся до "Енергоатому" й отримав посаду віцепрезидента компанії.

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З цим етапом кар'єри пов'язаний один з небагатьох скандалів – Галущенко звинуватили, що він незаконно отримав 278 000 гривень премії, на яку не мав права. Нібито Галущенко заднім числом склав іспит з радіаційної безпеки, що й стало приводом для призначення премії. Але бюрократичні розбірки завершились нічим.

Герман Галущенко – призначення та обговорення кандидатури:

Міністр енергетики

У новій якості Герман Галущенко став частим гостем в Офісі Президента – на фоні небагатьох фахівців він виглядав білою вороною, а комунікабельність і талант пояснювати складні речі простою мовою зробили фаворитом у очільників держави, зокрема, першого помічника президента Сергія Шефіра.

Він був неодноразово учасником робочих нарад щодо ситуації в енергетиці й зарекомендував себе як професійна людина,

– голова фракції "Слуга Народу" Давід Арахамія пояснює, чому Офіс Президента зробив ставку на Галущенка.

Саме тому, коли з'явилась необхідність провести рокірування у "Нафтогазі" та замінити Коболєва на Вітренка, кандидатура Галущенка з'явилась чи не першою у якості нового міністра енергетики.

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29 квітня 2021 року Галущенка 305 голосами "за" зробили міністром. Перед цим депутати дали чиновнику наказ "зменшити тарифи". З відповіддю юрист-атомщик не забарився і пообіцяв завдання виконати, ба більше, він заявив, що вже має чіткий план, як це зробити.

Мудрувати тут особливо не варто, швидше за все, мова йде добре відому йому атомну енергію. Найдешевший різновид електроенергії в останні роки перебував, м'яко кажучи, не на перших ролях. Олігархам Медведчуку, Фірташу й Ахметову були вигідні зовсім інші варіанти, які забезпечувала виконувач обов'язків міністра Буславець.

Також не дуже поспішав довіряти мирному атому Ігор Коломойський, адже мав варіанти з "Центренерго" тощо. У 2021 році ситуація гарантовано зміниться й явно на користь атомної енергії. Забезпечити цей процес має і при цьому не образити олігархів має якраз новий міністр енергетики.

Родина та особисте життя

Герман Галущенко одружений на Ользі Богдановій. У пари троє дітей – Максим, Вероніка та Стефанія.

Декларація

За 2020 рік Герман Галущенко у своїй е-декларації вказав житловий будинок у селищі Велика Солтанівка Васильківському районі площею 319,7 квадратних метрів, 2 квартири у столиці – 45,5 і 64,3 квадратних метри, а також 3 земельні ділянки в Васильківському районі з розмірами 1885, 2112 і 927 квадратних метри.

У чиновника є Mercedes GLS-350 2017 року випуску, у розпорядженні дружини – Range Rover Velar 2018 року, придбаний за понад 2,2 мільйона гривень.

Зарплатня в "Енергоатомі" за рік становить 1,7 мільйона гривень, за викладання у КІМО він додатково заробив ще понад 200 тисяч гривень. Ще 3,135 мільйона гривень прибутку Галущенко задекларував як гонорари та інші виплати за цивільно-правовими договорами, від Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті.

Грошові активи, задекларовані Галущенком до роботи в "Енергоатомі", в декларації кандидата, становили готівка на суму $151 000. За 2020 рік до них додалися ще $1000, а також 842 тисяч гривень на рахунку в "Ощадбанку" та 125 000 гривень на рахунках в "Приватбанку".

Згідно з державними реєстрами, Галущенко є засновником чи бенефіціаром кількох ГОшок та компаній, зокрема, відомої юридичної фірми "ІЛА".