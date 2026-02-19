Навчання дітей Галущенка у Швейцарії: виплили нові подробиці у справі "Мідас"

Детективи продовжують розслідування корупції в енергетиці. Зокрема вдалося з'ясувати, як фігуранти справи "Мідас" – Тимур Міндіч та Олександр Цукерман – залучили до схеми ексміністра енергетики Германа Галущенка та намагалися приховати його участь у злочинній організації.

До цього причетна безпосередньо сім'я експосадовця. Відповідні дані містяться на нових, опублікованих НАБУ, плівках щодо справи "Мідас".

Актуально Галущенко – все ж таки "Сигізмунд": НАБУ опублікувало нове викривальне відео в справі "Мідас"

За які ж гроші насправді навчалися діти Галущенка?

За версією слідства, для маскування участі посадовця на Маршаллових Островах зареєстрували компанії на ім'я колишньої дружини та дітей Галущенка.

Через цю структуру легалізували понад 7,4 мільйонів доларів, а також перерахували родині в Швейцарію більше 1,3 мільйона швейцарських франків та 2,4 мільйона євро. Частину коштів витратили на освіту дітей, решту розмістили на депозитах.

Цікаво! Сам Галущенко під час одного із судових слухань заявив, що за навчання його сина заплатив заможний хрещений батько.

Варто зауважити й той факт, що ексміністр планував виїхати з України саме до Швейцарії. Однак ще 15 лютого детективи НАБУ зняли його з потяга, а згодом вручили підозру.

Які ще подробиці оприлюднило слідство?