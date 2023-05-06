Герой "Азовсталі": з полону повернули львів'янина азовця Святослава Сірого

Україна 6 травня повернула з полону захисників та захисниць "Азовсталі". Серед них – азовець Святослав Сірий – герой з Львівщини.

В Україну 6 травня повернули 45 захисників та захисниць: 35 рядових і сержантів та 10 офіцерів. У мережі опублікували перші кадри.

Зверніть увагу З полону повернули учасника місії з евакуації поранених з "Азовсталі" й пару, яка там побралася

На одній зі світлин впізнали Святослава Сірого.



Святослав Сірий повернувся з полону / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

На "Азовсталі" герой отримав поранення

Початок повномасштабної війни герой зустрів у Маріуполі. Мама героя розповіла, що він отримав серйозне осколкове поранення під час другої операції, коли з місцевого порту забирали всіх захисників на "Азовсталь".

Під час героїчної оборони "Азовсталі" осколки навіть не намагалися витягнути, бо не було чим. Коли шпиталь обвалився, герой отримав додаткові легкі осколкові поранення обличчя, ніг, а також – контузію.

Вдома героя з нетерпінням чекали батьки, сестра та наречена. Сестра Дзвенислава декілька разів організовувала акції на підтримку захисників "Азовсталі". Востаннє з рідними Святослав бачився ще у грудні 2021 року.