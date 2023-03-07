Герої "Азовсталі", Бахмута та Соледара: Україна повернула з російського полону 130 людей
Джерело:Андрій Єрмак
Україна 7 березня повернула додому 130 людей. Серед них – захисники "Азовсталі", Бахмута та Соледара. Більшість з героїв мають важкі поранення.
Андрій Єрмак розповів, що 7 березня відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося повернути додому 130 людей: 126 захисників та 4 захисниці.
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Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із "Азовсталі",
– заявив голова Офісу Президента.
Окрім того, Україна повернула воїнів, яких взяли у полон у районі Соледара та Бахмута. Загалом мовиться про 35 людей Донецького напрямку.
Єрмак повідомив, що більшість людей, яких Україна повернула сьогодні, мають важкі поранення.
Україна повернула додому героїв / Фото з телеграм-каналу Андрія Єрмака
Дмитро Лубінець – уповноважений Верховної Ради України з прав людини – заявив, що наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік. Найстаршому герою скоро виповниться 64 роки.
Лубінець наголосив, що усі герої отримають медичну допомогу, зможуть відновити банківські картки та документи.
Наші – вдома / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Україна повертає додому героїв
Попередній масштабний обмін полоненими відбувся 16 лютого. Тоді Україна повернула з російського полону 100 героїв. Деталі розповіли у ГУР МО.
"Щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату", – мовилося у повідомленні.
Під час обміну 16 лютого повернути вдалося Івана Самойдюка – першого заступника мера Енергодара. Чоловік відмовився співпрацювати з російськими загарбниками. Самойдюка викрали на блокпосту біля Благовіщенки. У неволі він пробув 333 дні.
Дарія Зарівна – радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України – наголосила, що це був складний обмін. Вона додала, що "кожен з них такий, але цей був особливо напруженим".