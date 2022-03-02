Герої Чернігівщини: загинули 3 поліцейських, які боролися з окупантом до останнього
Джерело:Поліція Чернігівської області
28 лютого під час несення служби героїчно загинули троє співробітників роти поліції особливого призначення. Двоє з них навіть не дожили до 30 років.
Поліцейські мужньо давали відсіч ворогу та забезпечували правопорядок у приміських селах Чернігова.
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У селі Киїнка ворог застосував реактивну систему залпового вогню "Смерч". Разом із мирним населенням під удар потрапили поліцейські.
Війна забрала трьох молодих правоохоронців:
- Лук'яненко Дмитро Олександрович, 1998 року народження.
- Музирьов Дмитро Олександрович, 1995 року народження,
- Настич Володимир Васильович, 1974 року народження,
Співчуваємо рідним і близьким всіх тих, хто постраждав від звірячої жорстокості ворога. Сумуємо разом з вами... Вічна пам’ять героям!,
– йдеться в повідомленні поліції Чернігівської області.
Того ж дня травм і поранень різного ступеню тяжкості зазнали 16 спецпризначенців.
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