Герої Чернігівщини: загинули 3 поліцейських, які боролися з окупантом до останнього

28 лютого під час несення служби героїчно загинули троє співробітників роти поліції особливого призначення. Двоє з них навіть не дожили до 30 років.

Поліцейські мужньо давали відсіч ворогу та забезпечували правопорядок у приміських селах Чернігова.

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У селі Киїнка ворог застосував реактивну систему залпового вогню "Смерч". Разом із мирним населенням під удар потрапили поліцейські.

Війна забрала трьох молодих правоохоронців:

Лук'яненко Дмитро Олександрович, 1998 року народження.

Музирьов Дмитро Олександрович, 1995 року народження,

Настич Володимир Васильович, 1974 року народження,

Співчуваємо рідним і близьким всіх тих, хто постраждав від звірячої жорстокості ворога. Сумуємо разом з вами... Вічна пам’ять героям!,

– йдеться в повідомленні поліції Чернігівської області.

Того ж дня травм і поранень різного ступеню тяжкості зазнали 16 спецпризначенців.

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