"Герої серед нас": житель Ірпеня викрав російський КамАЗ, де було озброєння й документи

Місцевий мешканець Ірпеня забрав у росіян броньований КамАЗ. Там же він знайшов озброєння й документи окупантів.

Про це повідомили у територіальній обороні Збройних Сил України. Там констатували, що національний спротив потужно працює та назвали небайдужого українця "героєм серед нас".

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Як саме вдалось завоювати трофей

Чоловік пригнав ворожу машину на український бік. Сам же КамАЗ він "знайшов" на місцевому мосту, де якраз і стояла ціла колона зупиненої російської техніки.

За словами ірпінця, російські загарбники настільки швидко втікали, що залишили КамАЗ заведеним. Сам же трофей українець знайшов після того, як йому розповіли жителі міста, що на мосту є розбита російська колона.

Ми господарські люди. Усе в господарстві згодиться. Пішов і забрав,

– сказав житель Ірпеня.

Він додав, що було доволі страшно прямувати до ворога, але результат виправдив ризик, як і знахідки в КамАЗі, а саме російське озброєння, усілякі документи та рації для радіозв'язку.

Ірпінець розповів про те, як забрав ворожий КамАЗ: дивіться відео