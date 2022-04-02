Герої Зміїного – відомі на весь світ, – емоційний виступ глави Європарламенту у Верховній Раді
Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до України. У п'ятницю, 1 квітня, вона виступила у Верховній Раді з потужною промовою, в якій згадала героїв острову Зміїного.
1 квітня Роберта Мецола прибула до України з візитом. Під час нього вона не лише зустрілася з Денисом Шмигалем, а й виступила у Верховній Раді, передає 24 канал.
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Весь світ бачить українську звитягу та хоробрість
У своїй промові вона підкреслила, що кожен бачить те, що відбувається в Україні протягом останнього місяця. Мовиться і про руйнування, і про вбивство мирного населення. Але також весь світ побачив звитягу, хоробрість та рішучість українців.
Ви знаєте, герої острова Зміїний відомі вже по всьому світу. Тепер і горді захисники Маріуполя надихатимуть майбутні покоління,
– наголосила вона.
Президентка Європарламенту додала, що скоро весь світ побачить тріумф надії та перемоги. Адже українська нація показала, що жодні погрози, а також напади не зруйнують гідність.
Європейський союз і весь світ бачить, що ви захищаєте свою власну країну. Але ви боретеся не лише за власні домівки, а й за демократію, свободу та верховенство права,
– додала Мецола.
Вона наголосила, що за ці цінності в Україні борються, адже знають, що без них нічого не буде.
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