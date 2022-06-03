Героїчно знешкодили танк, кинувши гранату: ТрО показала унікальні кадри

Українські захисники продовжують мужньо протистояти російському ворогу. Щодня вони ризикують своїми життями, аби якнайшвидше приблизити нашу перемогу.

ТрО показала кадри героїчного знешкодження ворожого танку

Бійці територіальної оборони також вражають своїм героїзмом у боротьбі з російськими загарбниками. Вони завдають їм значних втрат у живій силі та військовій техніці. Так, українські воїни показали унікальні кадри бою у селищі Комишуваха, що у Запорізькій області.

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Один із українських захисників проявив неабиякий героїзм – заскочив на танк, й закинув гранату просто у люк російського танку. У такий спосіб воїн знешкодив ворожу техніку.

За інформацією СтратКому Збройних Сил України, бій українських солдатів із російською армією відбувся 30 – 31 травня. Відважним воїном виявився Сергій Сосюра, боєць 131-го батальону ТрО.

Крім того, загалом у цьому бою звичайні хлопці-ТРОвці підсмажили два танки російської армії.

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Свіжі втрати ворога станом на 3 червня

Збройні Сили України не покладаючи рук нищать війська російського агресора, які прийшли без будь-якого запрошення на українську землю. Загалом за 100 днів повномасштабного вторгнення нашим оборонцям вдалось ліквідувати 30 950 окупантів. Втрати ворога виглядають так:

особового складу – близько 30 950 (+100 за останню добу) осіб ліквідовано;

танків – 1367 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин – 3366 (+12) одиниць,

артилерійських систем – 675 (+14) одиниць,

РСЗВ – 207 одиниць,

засобів ППО – 95 (+1) одиниць,

літаків – 210 одиниць,

гелікоптерів – 175 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14),

крилатих ракет – 121 (+1),

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4) одиниць,

спеціальної техніки – 51 одиниця.

Також у у Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що найбільше втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

При цьому у Генштабі ЗСУ підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають на різних напрямках, тому оцінити ситуацію втрат ворога точно – неможливо.

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