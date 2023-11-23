Вітер змін уже тут, – Орбан про перемогу ультраправої партії на виборах у Нідерландах
Джерело:Віктор Обран
У Нідерландах 22 листопада проходили парламентські вибори, на яких, за результатами екзит-полу, перемогла ультраправа "Партія свободи". Прем'єр-міністр Угорщини одним із перших привітав очільника партії з перемогою.
За його словами, це буцімто передвісник нових змін у Європі. Про це Віктор Орбан написав у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.
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Орбан зрадів перемозі ультраправої партії у Нідерландах
Очільник угорського уряду ще до оголошення офіційних результатів привітав очільника "Партії свободи" Герта Вілдерса з перемогою на парламентських виборах.
Вітер змін вже тут! Вітаємо Герта Вілдерса з перемогою на виборах у Нідерландах!
– написано у дописі.
Орбан привітав Вілдерса з перемогою на виборах / Фото з акаунту Віктора Орбана у соцмережі Х
Також Обран доповнив свій допис гіфкою, де зображений уривок з кліпу німецького рок-гурту Scorpions –Wind of Change (Вітер змін – 24 Канал).
У Нідерландах тривають вибори до парламенту
- У Нідерландах 22 листопада пройшли дострокові парламентські вибори. Згідно з результатом екзит-полу, на них перемагає ультраправа популістська "Партія свободи", яку очолює Герт Вілдерс.
- Так, партія може зайняти 35 зі 150 місць у нідерландському парламенті. У разі перемоги Вілдерс матиме можливість першим формувати коаліцію у парламенті Нідерландів.
- Варто зазначити, що Вілдерс виступає проти допомоги Україні у війні проти Росії. Ба більше, він є прихильником політики прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також виступає проти Євросоюзу та імміграції.
- Наразі відомо, що офіційні результати парламентських виборів виборча рада Нідерландів оголосить 1 грудня 2023 року. Про попередні результати голосування мають сповістити 23 – 24 листопада 2023 року.