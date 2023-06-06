Чи достатньо захищена Київська ГЕС від ударів з повітря: Наєв назвав відповідальних за її захист

Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про ситуацію з безпекою на Київській ГЕС. Він прокоментував її у контексті теракту, який Росія спричинила на Херсонщині.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв прокоментував підрив Каховської ГЕС на Херсонщині. Він заявив, що окупанти намагалися пошкодити українські греблі й до цього.

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Що з захистом Київської ГЕС

За словами Наєва, Київська ГЕС перебуває в зоні відповідальності підпорядкованого йому угруповання сил і засобів оборони Києва. Воїни ЗСУ впровадили цілий комплекс заходів, щоб захистити об'єкт від ударів з повітря та не дати ворожим ДРГ потрапити до нього й завдати шкоди.

Як нам відомо, ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні,

– зазначив він.

Генерал-лейтенант додав, що Об’єднані сили ЗСУ аналізують усі можливі загрози від Росії та намагаються знизити ворожі дії до нуля.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо