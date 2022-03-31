"Гетьман перевернувся у труні": росіяни біля пам'ятника Хмельницькому виклали свічкою літеру Z

Ворог продовжує провокації в українських містах. Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі біля пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому з'явились рашистські символи.

Про це 24 каналу ексклюзивно повідомив кореспондент із Запоріжжя. За його словами, мовиться про літери Z, які окупанти виклали свічками.

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Вітер заважав окупантам провести провокацію

Журналіст розповів, що окупанти проводять смішні акції, намагаючись хоч щось показати своєму начальству. Наприклад, у Мелітополі спочатку пішли до пам'ятника Богдану Хмельницькому і поклали туди квіти.

Гетьман перевернувся у труні, мабуть, у цей час. Ще вони під пам'ятником Богдану Хмельницькому запалили свічки й виклали з них свою фашистську букву Z,

– зазначив він.

Проте оркам нічого не вдавалось, адже вітер постійно задував свічки, а вони постійно запалювали, пригадав запорізький кореспондент. "Чути, як вони кажуть: "Нумо іще одну спробу. Запалимо". Такі ідеологічні заходи проводять на окупованих територіях", – підкреслив він.

Нагадаємо, що Мелітополь, який у Запорізькій області, зараз перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Там уже з'явилась самопроголошена очільниця Галини Данильченко, а у самому місті вже перестав працювати український мобільний зв'язок та інтернет.