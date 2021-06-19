Є єдиний шанс, – Гетманцев назвав основну мету податкової амністії

Не можна запроваджувати амністію, опираючись на досвід інших держав. Для українців це єдиний шанс повернути гроші в економіку.

Таку думку в ефірі програми "69" висловив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Також з ведучими Дарією Кудімовою та Артемом Овдієнком актуальні питання обговорив голова Секретаріату президента України у 2005 – 2006 роках Олег Рибачук.

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Про запровадження амністії

Данило Гетманцев: Жодних законодавчих запобіжників немає. Є абсолютне розуміння того, що не можна робити другу амністію, просто виходячи з досвіду іноземних країн. Кожна наступна амністія була менш вдалою, ніж попередня.

Є країни світу, де амністії проводять досить регулярно. Наприклад, Італія, вона за це, до речі, отримала попередження від Єврокомісії. Вона 54 рази упродовж XX століття проводила амністії.

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Це специфічна країна зі своєю культурою податкових амністій, люди там дійсно чекають цих податкових амністій. Дійсно, вони ухиляються від оподаткування шляхом участі в податкових амністіях.

Якщо говорити про нас, то це дійсно єдиний шанс вийти в "білу".

Основне завдання амністії – повернути гроші в економіку. Друге – це дати можливість людям вийти в "білу" перед тим, як запрацюють досить значні механізми податкового контролю та фінансового моніторингу. Третє, безперечно – це фіскальна мета.

Що відомо про податкову амністію? Верховна Рада Верховна Рада ухвалила закон про податкову амністію для українців. Громадяни зможуть добровільно декларувати свої активи. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, відповідний закон – це можливість . Якщо нею не скористатись, то можуть виникнути питання.

Про результати зустрічі Байдена і Путіна

Олег Рибачук: Ми виграємо певний час. Пам'ятаєте, як Путін (Володимир – 24 канал) сконцентрував біля українських кордонів 120 тисяч військових. Ми сиділи й думали, що йому може "стукнути в ту дурнувату голову". Було реальне відчуття тривоги.

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Спочатку Путін "не рипався" перед самітом. Зараз згадайте одну фразу, що вони (Путін і Байден – 24 канал) домовилися, що через 3 – 5 місяців буде продовження стратегічних дискусій. Мені теж зрозуміло, що жодного введення військ не буде, бо ситуація наразі підвішена.

Зараз я майже впевнений, що таких провокацій не буде. Тому що вони там домовилися домовлятися, стратегічна співпраця тощо.

Перед зустріччю з Путіним Байден поговорив з Зеленським телефоном. Після зустрічі з Путіним Вікторія Нуланд (заступниця Держсекретаря США – 24 канал) набрала нашого Кулебу. Це такий демонстративний показ, хто є партнером.

Коротко про зустріч Байдена і Путіна