Є єдиний шанс, – Гетманцев назвав основну мету податкової амністії

Не можна запроваджувати амністію, опираючись на досвід інших держав. Для українців це єдиний шанс повернути гроші в економіку.
Таку думку в ефірі програми "69" висловив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Також з ведучими Дарією Кудімовою та Артемом Овдієнком актуальні питання обговорив голова Секретаріату президента України у 2005 – 2006 роках Олег Рибачук.
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Про запровадження амністії
Данило Гетманцев: Жодних законодавчих запобіжників немає. Є абсолютне розуміння того, що не можна робити другу амністію, просто виходячи з досвіду іноземних країн. Кожна наступна амністія була менш вдалою, ніж попередня.
Є країни світу, де амністії проводять досить регулярно. Наприклад, Італія, вона за це, до речі, отримала попередження від Єврокомісії. Вона 54 рази упродовж XX століття проводила амністії.
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Це специфічна країна зі своєю культурою податкових амністій, люди там дійсно чекають цих податкових амністій. Дійсно, вони ухиляються від оподаткування шляхом участі в податкових амністіях.
Якщо говорити про нас, то це дійсно єдиний шанс вийти в "білу".
Основне завдання амністії – повернути гроші в економіку. Друге – це дати можливість людям вийти в "білу" перед тим, як запрацюють досить значні механізми податкового контролю та фінансового моніторингу. Третє, безперечно – це фіскальна мета.
Що відомо про податкову амністію?Верховна Рада ухвалила закон про податкову амністію для українців. Громадяни зможуть добровільно декларувати свої активи. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, відповідний закон – це можливість. Якщо нею не скористатись, то можуть виникнути питання.
Про результати зустрічі Байдена і Путіна
Олег Рибачук: Ми виграємо певний час. Пам'ятаєте, як Путін (Володимир – 24 канал) сконцентрував біля українських кордонів 120 тисяч військових. Ми сиділи й думали, що йому може "стукнути в ту дурнувату голову". Було реальне відчуття тривоги.
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Спочатку Путін "не рипався" перед самітом. Зараз згадайте одну фразу, що вони (Путін і Байден – 24 канал) домовилися, що через 3 – 5 місяців буде продовження стратегічних дискусій. Мені теж зрозуміло, що жодного введення військ не буде, бо ситуація наразі підвішена.
Зараз я майже впевнений, що таких провокацій не буде. Тому що вони там домовилися домовлятися, стратегічна співпраця тощо.
Перед зустріччю з Путіним Байден поговорив з Зеленським телефоном. Після зустрічі з Путіним Вікторія Нуланд (заступниця Держсекретаря США – 24 канал) набрала нашого Кулебу. Це такий демонстративний показ, хто є партнером.
Коротко про зустріч Байдена і Путіна
- Зустріч президентів США і Росії відбулась 17 червня в Женеві.
- За словами експертів, жодного прориву після цього саміту не відбулось.
- В Офісі Президента заявили, що Путін під час зустрічі з Байденом виглядав розгубленим.
- Також після саміту відбулись конференції світових лідерів. Під час неї Байден згадав і Україну.