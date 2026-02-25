"Він символ VIP-ухилянтства": Гетманцев хоче почути доповідь у Раді про відомого блогера
- Данило Гетманцев ініціював виклик міністра внутрішніх справ Клименка до парламенту.
- Депутати хочуть почути доповідь про VIP-ухилянтів, зокрема, відомого блогера.
У середу, 25 лютого, стало відомо, що до парламенту викликали міністра внутрішніх справ. Це ініціював Данило Гетманцев.
У Верховній Раді хочуть заслухати доповідь щодо VIP-ухилянтів. Про це заявив сам Гетманцев.
Про яких VIP-ухилянтів мова?
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев запропонував, щоб очільник МВС прийшов у Верховну Раду із доповіддю.
Я дуже вдячний залу, дуже вдячний міністру Калмиковій за те, що одного з таких VIP-ухилянтів ми з вами звільнили з військового кладовища, де він ховався від мобілізації. Його прізвище Петров, це символ VIP-ухилянтства в нашій державі. Разом з тим, на сьогодні він, перебуваючи в розшуку, достатньо класно себе почуває. Він їздить Києвом, тобто він абсолютно не ховається. І його чомусь не можуть знайти наші поліцейські,
– сказав Гетманцев.
Гетманцев про Петрова: дивіться відео
"Як так може бути, що з одного боку – із застосуванням сили та в присутності поліції подекуди мобілізують людей, які мають бронь або трьох і більше дітей, а з іншого – VIP-ухилянти у розшуку не тільки вільно гуляють вулицями міст та відпочивають в ресторанах, але й ведуть стріми, де повчають всіх як любити батьківщину і як за неї вмирати, жорстко засуджуючи ухилянтство?" – емоційно висловився він.
Важливо сказати, що засідання, на яке запросили Клименка, відбудеться не найближчим часом. Мова аж про 10 березня.
Нардеп Ярослав Железняк додав: за те, щоб викликати очільника МВС, проголосував 221 депутат.
Хто такий Володимир Петров?
- Це скандальний політтехнолог, який є блогером і ведучим YouTube-каналу "Ісландія".
- У середині січня стало відомо, що СБУ підозрює Петрова у державній зраді. 21 січня Ярослав Железняк розповів: через свої ресурси Петров допомагав Росії вести підривну діяльність проти України.
- 20 січня Петров звільнився з державної установи "Національне військове меморіальне кладовище", де працював на посаді провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. Завдяки цій роботі він отримав бронь від мобілізації, на що звернув увагу Ярослав Железняк.
- На думку нардепа, таке бронювання "наближених до влади осіб" дискредитує ідею меморіального кладовища українських героїв.
- Після скандалу у Верховній Раді доповідала міністерка у справах ветеранів Наталя Калмикова. Вона сказала, що розслідування триває.
- У 2019 році Володимир Петров зареєструвався як кандидат у президенти.