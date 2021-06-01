Гетманцев розкрив деталі боротьби з нелегальним ринком пального, тютюну і спирту

Данило Гетманцев повідомив, що наразі не можна стверджувати про наявність прогресу у боротьбі з нелегальним ринком пального, тютюну і спирту. Справжній ефект буде тоді, коли фіксуватиметь по 10−15% акцизного податку щомісяця щодо горілки, тютюну та пального.
За словами голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева, наразі вже зафіксовані дані за квітень по акцизному доходу.
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У нас збільшення імпорту тютюну рік до року на 400% від знову-таки усунення нами нерівності в оподаткуванні ТВЕН і сигарет з фільтром, однак за внутрішнім акцизом на тютюн у нас різниця рік до року (+ 4,8%), горілка збільшилася тільки на 8% рік до року. Пальне – в межах 2%,
– розповів Гетманцев.
Водночас робити висновки за результатами одного місяця ще зарано. Наразі не можна збагнути: це результат роботи чи якісь ринкові коливання. Гетманцев зауважив, що у 2020-му в квітні було недовиконання плану.
За словами політика, наразі можна говорити, що ситуація з ПДВ в Україні суттєво покращилася.
"У півтора раза рік до року за перші 4 місяці збільшені відрахування по ПДВ, і це при автоматичному відшкодуванні і падінні ВВП", – наголосив Гетманцев.
З акцизного податку наразі такі висновки зробити не можна.
Деталі від Гетманцева
- Наразі в Україні досі можна купити горілку в інтернеті. Заводи також продовжують гнати спирт.
- Державна фіскальна служба вже давно не виконує своїх функцій.
- Саме тому створюють Бюро економічної безпеки. Туди не повинні потрапити корупціонери.
- Ще минулого тижня на адресу Державної податкової служби і Державної фіскальної служби направили чеки в Києві із заправних станцій. Звичайні заправки вибивають не фіскальні чеки, які не бачить податкова.
- Одна з великих заправних мереж вже стала на шлях виправлення
- За словами Гетманцева, "зараз у нас момент істини — ситуація, в якій або ми змусимо правоохоронців робити свою роботу, або вони залишаться в тому стані, в якому вони існували останні 10 років, залишаться в злочинній конструкції, а не вийдуть з неї і припинять її існування".
- У Комітеті роблять все можливе для того, щоб це припинилось.
- Зокрема, вже було 2 рішення по горілці і по пальному, де дуже жорстко поставили терміни і призначили відповідальних.