Рано чи пізно у вас почнуться проблеми, – Гетманцев про фахівців з IT, які працюють як ФОПи

Данило Гетманцев розповів, що наразі в Україні ніхто не переслідує фахівців зі сфери IT, які працюють як ФОПи. Водночас це все одно є ухиленням від оподаткування.
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що це не лише його особиста позиція. Це базується на комплексному тлумаченні норм податкового законодавства.
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За словами політика, якщо фахівець працює як ФОП, однак зміст його діяльності відповідає трудовій функції, а підприємство несе за нього відповідальність та платить зарплату, цей спеціалістом є співробітником, а не підприємцем.
Водночас замість трудових відносин, фахівець укладає уявний договір з роботодавцем. Його завдання є представити ситуацію так, нібито бізнесмен надає роботодавцеві певні послуги. Насправді цього немає.
Тобто єдиною метою укладення цього договору є ухилення від оподаткування. Він уявний. Так, податкова зараз не штрафує за це. Так, податкова зараз не притягує до відповідальності, – наголосив Гетманцев.
Політик наголосив, що неможливо будувати довготривалий бізнес на такій основі.
Тому що рано чи пізно у вас почнуться проблеми,
– зауважив політик.
Так це працює й в інших країнах світу. Якщо компанія хоче працювати з серйозними іноземними компаніями, їхні представники неодмінно поставлять незручні запитання.
Гетманцев наголосив, що саме тому Михайло Федоров запропонував спеціальним правовий, зокрема, податковий режим для ІТ-галузі. У першому читанні у Комітеті підтримали цей законопроєкт. Водночас є певні нюанси, тому до другого читання його варто суттєво доопрацювати.
Як вивести зарплати з тіні
За словами Гетманцева, проблема виведення зарплат з тіні в Україні наразі є комплексною. Мовиться не лише про податки. Люди, які ухиляються від призову, не оформлюються на роботу, щоб не ставати на облік.
Наразі є суттєвою проблема взаємовідносин працівника і роботодавця, які хочуть застрахувати валютні ризики, а роботодавець згоден платити валютою.
Окрім того, юридично неможливо оформити системи штрафів для працівників.
Водночас перспективи для покращення є.
"Я вважаю, що на нашому шляху детінізації перший етап — це закриття чорних дір. Контрабанда, алкоголь, пальне, торгівля. Другий і завершальний етап детінізації — це якраз білі зарплати. Новий КЗпП, зменшення тиску на фонд оплати праці", – наголосив Гетманцев.
Зокрема, 3 види податку (ЄСВ, ПДФО та військовий збір) можна об'єднати в один податок. Окрім того, необхідно притягнути до відповідальності тих, хто не оформлює своїх пільговиків.