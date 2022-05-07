Гетто в Маріуполі: під час розбирання завалів у людей руйнується психіка через гори трупів

Українці, які залишилися в Маріуполі, вимушені виконувати завдання, які їм дають окупанти. Це дозволяє їм прогодувати рідних, а також бути бодай у відносній безпеці.

Як розповідає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, під час розбору завалів у містян руйнується психіка. А все тому, що вони бачать під уламками безліч трупів.

Читайте також "Йшла матір з дітьми, вальнули і завалили": окупанти хизуються своїми звірствами в Україні

Під час розборів люди блювали та впадали у ступор

Петро Андрющенко переповів історію одного з мешканців Маріуполя. Під тиском окупантів він був вимушений розбирати завали у місті. Але витримав він це робити усього кілька днів.

Чоловік, якому довелося вкотре пережити всі ці жахіття, розповів, що він не один працював над розбиранням завалів. Інші люди, які були поруч із ним, блювали, а то й узагалі впадали у мовчазний ступор. Нерідко траплялися й істерики.

Усе тому, що кількість людських тіл і їх фрагментів під завалами зводять з розуму,

– зазначив Андрющенко.

Під кожним будинком знаходили до 100 трупів

На цьому моторошна історія не закінчується. Як зауважив мешканець Маріуполя, під кожним розібраним будинком виявляли 80 – 100 трупів мирних мешканців. Тож, зауважив Андрющенко, реальна цифра жертв може бути значно більшою.



Мешканці Маріуполя вимушені розбирати зруйновані будинки / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Чоловік, якому довелося виконувати цю страшну роботу, розповів про те, що у багатьох містян зараз нервові зриви. Хтось починає зненацька та зовсім недоречно сміятися, а хтось – плакати. Тепер мешканці міста мають можливість вийти зі своїх сховищ, тож вони на власні очі бачать усе те, на що Маріуполь перетворили окупанти.

Тепер уся картина у них перед очима. Психіка й не витримує радощів "русского міра",

– підкреслив Андрющенко.

На дверях квартир залишають моторошні написи

Російські загарбники не дозволяють ховати тих, хто загинув у власних помешканнях. Відтак, на дверях їхніх осель залишають написи, на яких вказують не дату смерті, а виявлення трупа. Щойно дійде черга, то, можливо, і їх зможуть поховати.



На дверях квартир, де виявили загиблих, залишають написи / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Окупанти розкопують драмтеатр у Маріуполі

У мережі з'явилися супутникові знімки від Maxar Technologies. Вони свідчать про те, що окупанти протягом кількох днів ведуть роботи на місці драмтеатру, який вони бомбардували. Туди вже підігнали важку будівельну техніку.

Відповідну інформацію підтвердив і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що з-під уламків театру вивозять тіла загиблих. Їх планують закопати у 300-метровій траншеї у Мангуші.

Варте уваги – нові колосальні втрати ворога станом на 7 травня: дивіться відео