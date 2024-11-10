Гейлі та Помпео, які є сторонниками України, не ввійдуть до адміністрації Трампа, – Reuters

Дональд Трамп повідомив, що екскандидатка в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі та колишній держсекретар Майк Помпео не увійдуть до його адміністрації. Вони обоє займають проукраїнську позицію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Гейлі та Помпео не ввійдуть до адміністрації Трампа

Я не буду запрошувати колишнього посла Ніккі Гейлі або колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до адміністрації Трампа, яка зараз формується,

– написав Трамп у соцмережах.

Новобраний президент США вказав, що йому дуже подобалася і він цінував роботу з ними раніше. Трамп подякував Гейлі та Помпео за службу країні.

Зауважимо, що Майка Помпео називали одним з кандидатів на посаду міністра оборони США після приходу Трампа. Колишній держсекретар є сторонником Трампа і водночас ярим другом України.

Зокрема, Помпео є співавтором одного з "мирних планів", пункти якого включали масштабні санкції проти Росії, лендліз для України на 500 мільярдів доларів та зняття всіх обмежень. Також за планом Крим чекала демілітаризація, Україна відновлювалася б коштом заморожених активів Росії та якнайшвидше вступила до НАТО і ЄС.