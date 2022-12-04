У Росії масово гинуть тюлені: на узбережжі Каспію знайшли майже 2 тисячі туш тварин

На узбережжі Каспійського моря, що у Дагестані, виявили туші близько 1 700 тюленів. Влада ворожої держави заявляє, що загинули тварини через погані погодні умови.

Про масову загибель тварин повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Також на ситуацію уже відреагували на офіційному рівні – у пресслужбі Північно-Кавказького територіального управління риболовства та підтвердили смерті всього 700 тюленів.

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Чому у Росії гинуть тюлені

Як зазначає генеральний директор Каспійського природоохоронного центру, тюлені загинули "через природні умови" ще 2 тижні тому. Водночас фахівці вирішили провести розтин туш тварин та не знайшли ознак отруєння важкими металами чи пестицидами.

Мертвих тюленів знаходять на берегах Каспійського моря: дивіться відео з російських ЗМІ

Кремль запевняє, що загибель тварин не вплине критично на їхню популяцію.

У Росії масово знаходять тюленів на узбережжях: дивіться відео з ворожих ЗМІ

Орієнтовна чисельність тюленів у світі – від 270 000 до 300 000 особин. Окрім того, подібні випадки з викиданням на берег тюленів вже були у 2012 та 2016 роках.

Після попереднього огляду фахівці припустили, що здебільшого гинуть молоді особини. Водночас значна частина тюленів жіночої статті була вагітною. Важливо, що слідів ядухи рибальськими мережами на оглянутих тушках немає – тобто це не справа рук браконьєрів.

Як російські браконьєри знущалися з тюленів

Нагадаємо, у травні 2021 року на узбережжі Каспійського моря неподалік Махачкали знайшли понад 150 мертвих каспійських тюленів, що включені до Червоної книги.

Багато загиблих тварин були без шкур. Тоді у міністерстві природних ресурсів ворожої держави припустили, що тюлені потрапили в рибальські трали, після чого браконьєри зняли з більшості тварин шкури й потім просто скинули туші в море.