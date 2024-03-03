Дискримінація російськомовних: Кремль готує гібридну війну проти ще однієї країни, – ISW

Голова МЗС Росії Сєргєй Лавров побував на Анталійському дипломатичному форумі у Туреччині. Як повідомляє ISW, російський дипломат використав цей майданчик для просування кремлівських наративів.

Особливий акцент Лавров робив на Молдові та Придністров'ї, проводячи паралелі з Україною Ймовірно, Кремль готує підгрунтя до гібридних операцій.

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Підготовка до операцій

На дипломатичному форумі в Анталії 1 березня Сєргєй Лавров прокоментував нещодавній Конгрес депутатів, що відбувся в так званому Придністров’ї. "ПМР" тоді просила у Росії надати "захист".

Голова МЗС Росії намагався переконати присутніх, що кроки уряду Молдови нагадують дії Києва – Лавров намагався провести паралелі політики Молдови щодо Придністров’я з Україною до 2014 року. Він також стверджував, що Молдова дискримінує російськомовних.

Лавров на форумі розповів, що нібито молдовський уряд застосовує "економічний тиск" на Придністров’я, а також блокує переговорний процес.

ISW продовжує оцінювати, що Кремль використає нещодавній придністровський конгрес як плацдарм для посилення гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію та подальшу поляризацію Молдови,

– пишуть в Інституті.

Ймовірно, активізація Кремля відбувається саме через те, що незабаром мають відбутися переговори про вступ Молдови до ЄС і президентські вибори у Молдові.

Ситуація з Придністров'ям