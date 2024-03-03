Дискримінація російськомовних: Кремль готує гібридну війну проти ще однієї країни, – ISW
Джерело:ISW
Голова МЗС Росії Сєргєй Лавров побував на Анталійському дипломатичному форумі у Туреччині. Як повідомляє ISW, російський дипломат використав цей майданчик для просування кремлівських наративів.
Особливий акцент Лавров робив на Молдові та Придністров'ї, проводячи паралелі з Україною Ймовірно, Кремль готує підгрунтя до гібридних операцій.
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Підготовка до операцій
На дипломатичному форумі в Анталії 1 березня Сєргєй Лавров прокоментував нещодавній Конгрес депутатів, що відбувся в так званому Придністров’ї. "ПМР" тоді просила у Росії надати "захист".
Голова МЗС Росії намагався переконати присутніх, що кроки уряду Молдови нагадують дії Києва – Лавров намагався провести паралелі політики Молдови щодо Придністров’я з Україною до 2014 року. Він також стверджував, що Молдова дискримінує російськомовних.
Лавров на форумі розповів, що нібито молдовський уряд застосовує "економічний тиск" на Придністров’я, а також блокує переговорний процес.
ISW продовжує оцінювати, що Кремль використає нещодавній придністровський конгрес як плацдарм для посилення гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію та подальшу поляризацію Молдови,
– пишуть в Інституті.
Ймовірно, активізація Кремля відбувається саме через те, що незабаром мають відбутися переговори про вступ Молдови до ЄС і президентські вибори у Молдові.
Ситуація з Придністров'ям
- У так званому Придністров'ї вдень 28 лютого на з'їзд зібралися місцеві "депутати" усіх рівнів. Вони попросили Москву про допомогу нібито через "економічну блокаду" з боку Молдови.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що звернення "депутатів" з Придністров'я не матиме жодних наслідків. Водночас Росія може використати цей факт для власної пропаганди. Вони хочуть залякати Європу, нібито мають ще якісь сили для ескалації.
- Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зауважив, що зазначив, що Росія навряд чи могла б відкрити другий фронт з Придністров'я. Вони не мають там достатнього ресурсу – інакше напали б ще 24 лютого 2022 року. Зараз ситуація контрольована.