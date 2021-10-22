Гібридна війна триває: російські боти в соцмережах розганяють антивакцинаторську пропаганду

З огляду на прискорення темпів поширення коронавірусу та критичну ситуацію в лікарнях України, сьогодні чи не найбільшим злочином можна назвати боротьбу з вакцинацією.

На цьому наголосив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації та член фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький. За його словами, часто цей злочин чинять ще й за російські гроші.

До теми Три безглуздих виправдання антивакцинаторів, які легко спростувати

Антивакцинаторство – злочин

Михайло Радуцький наголосив, що "95% людей в реанімаціях – це люди невакциновані". Депутат зі "Слуги народу" та голова комітету Ради з питань здоров'я нації переконаний, що "найбільший злочин сьогодні – це боротьба з вакцинацією".

Ми можемо забезпечити все що завгодно, 200 лікарів на 1 хворого, але вони все одно, на жаль, не зможуть допомогти, якщо йде важке ускладнення COVID-19, особливо Дельти,

– зазначив нардеп.

І нагадав, що "СБУ тільки за останній місяць викрила понад 60 тисяч ботів, які працювали за гроші однієї країни – це вже доведено – саме по антивакцинальній кампанії".

Мовиться, вочевидь, про Росію. Як зазначено на сайті Служби безпеки України, ця країна веде не тільки фізичну війну проти українців, а й гібридну:

Щоб зірвати національну програму вакцинації.

Виправдати збройну агресію Кремля на Сході України.

І дискредитувати українську владу.

Також Радуцький розкритикував позицію деяких своїх колег-депутатів, які не хочуть вакцинуватися. Він упевнений, що буквально днями "вхід до Верховної Ради без сертифіката про вакцинацію заборонять".

Михайло Радуцький не вказав, скільки конкретно депутатів вакциновані. Але, на його думку, мовиться тільки про 60 – 65%.

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