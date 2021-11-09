Гідна людина, – Корнієнко припустив, хто може очолити "Слугу народу"

"Слуги народу" незабаром отримають нового голову своєї політичної партії, адже Олександр Корнієнко складає свої повноваження. Однак перш ніж нового очільника оберуть – має відбутись з'їзд політсили.

Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Він розповів, кого, можливо, пропонуватиме собі на заміну.

До теми Корнієнко вирішив скласти повноваження глави партії "Слуга народу"

Як наголосив Корнієнко, спочатку список кандидатів на посаду голови політичної партії обговорять і у середині політсили, і з президентом. Він додав, що Володимира Зеленського у "Слузі народу" вважають основним політичним лідером та наставником, за яким вони пішли у політику.

Думаю, буде гідна людина. У нас багато є професіоналів, які себе у різних сферах роботи показували,

– резюмував він.

"Вибрати є з кого. Але точно ті чутки, які вже є – вони мають місце бути", – підкреслив політик.

Про кандидатуру Олени Шуляк

19 жовтня Олександр Корнієнко став першим віцеспікером Верховної Ради. Тож політик вирішив зосередитись на новій посаді й скласти повноваження голови політичної партії "Слуга народу".

На запитання ведучої, чи буде очолювати замість нього "Слуг народу" жінка, Корнієнко заявив: "Я сподіваюсь, що це буде жінка". Зокрема, він припустив, що очолити "слуг" може Олена Шуляк.

За словами нардепа, вона є серед тих, кого він, можливо, пропонуватиме на цю посаду. Водночас фінальний список для обговорення на з'їзді сформують аж після необхідних консультацій.

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Що відомо про кандидатуру Шуляк: коротко