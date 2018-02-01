Гігантського сома рибалки спіймали біля Черкас: є фото
19:06, сьогодні 3181 Читать новость на русском
Біля Черкас під час підводної рибалки чоловіки упіймали сома вагою у 140 кілограм.
Про це повідомив киянин Анатолій Макаренко на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що фото серйозного улову йому надіслали друзі.
"Це не окунів з лунки ловити", – йдеться в дописі до фото.
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Користувачі соцмереж у коментарях додають, що останнім часом це поширений вид браконьєрства. Взимку соми лежать у ямах, тож ловити їх легко.
Серед справжніх рибалок це не вітається. Сом зростає в середньому на 1 кілограм в рік. Думаю, м'ясо 70-80-річної риби не додасть здоров'я,
– зазначив Володимир Моргун.
Джерело: 24 Канал
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