Гігантського сома рибалки спіймали біля Черкас: є фото

Біля Черкас під час підводної рибалки чоловіки упіймали сома вагою у 140 кілограм.

Про це повідомив киянин Анатолій Макаренко на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що фото серйозного улову йому надіслали друзі.

"Це не окунів з лунки ловити", – йдеться в дописі до фото.

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Користувачі соцмереж у коментарях додають, що останнім часом це поширений вид браконьєрства. Взимку соми лежать у ямах, тож ловити їх легко.

Серед справжніх рибалок це не вітається. Сом зростає в середньому на 1 кілограм в рік. Думаю, м'ясо 70-80-річної риби не додасть здоров'я,

– зазначив Володимир Моргун.