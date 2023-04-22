Гімн Росії слугував рингтоном для будильника, – в СБУ розповіли про цинізм зрадника Рябухи

Глава СБУ розповів деталі викриття керівника Харківського інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Юрія Рябухи. Він був російським резидентом та мав на зв'язку інших агентів Росії.

Василь Малюк розповів, що на початку повномасштабного вторгнення Юрій Рябуха не видав особовому складу зброю та боєприпаси. Влітку 2022 року він отримав підозру в державній зраді.

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Що відомо про викриття Рябухи

Очільник Служби безпеки України розповів, що полковник Юрій Рябуха мав навчати молодь, та насправді працював на ворога, бувши російським резидентом та маючи на зв'язку інших агентів.

Деталь, яка демонструє рівень цинізму: у Рябухи на смартфоні гімн Росії слугував рингтоном для будильника. А на початку вторгнення він заборонив видачу особовому складу зброї та боєприпасів,

– розповів Василь Малюк.

Окрім того, влітку Служба безпеки України затримала співробітника аналітичного підрозділу Харківського управління – він також працював у координаційному штабі й передавав дані росіянам.

Проте Василь Малюк запевнив, що в СБУ є й справжні патріоти. Так, з початку повномасштабного вторгнення звання Героїв України отримали вже 6 працівників СБУ. На жаль, четверо – посмертно.

Що відомо про викриття Рябухи