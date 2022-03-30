Гинуть діти, – військовий пояснив, чим особливо небезпечні касетні бомби
Окупанти продовжують цинічно обстрілювати мирні населені пункти. Вони почали використовувати касетні боєприпаси.
Російські військові застосували їх за допомогою систем залпового вогню, реактивними снарядами. Хоча касетні боєприпаси можна скидати і з авіабомб, і зі ствольної артилерії. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ярослав Галас.
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Чим особливі касетні бомби
Як пояснив військовий, особливість касетних боєприпасів в тому, що вони не є великої дальності. Теоретично, окупанти мали б "накривати" ними позиції ворога. Однак російські військові використовують цю зброю ще й по мирних населених пунктах – за 5 – 10 кілометрів від позицій.
Найгірша особливість касетних мінних боєприпасів в тому, що вони накривають велику територію. Зброя падає з великими парашутом, заривається і може ще довго становити небезпеку, навіть після припинення бойових дій.
Саме від таких боєприпасів гине велика кількість мирних людей, особливо дітей. Вони – дуже допитливі, часто їхня цікавість закінчується трагічно,
– наголосив Галас.
Він зауважив, існує спеціальна конвенція, яка забороняє використання касетних боєприпасів під час війни. Однак Росія не є підписантом цього документа, тому використовувала цю зброю і раніше, не тільки на території України.
Чим особливо небезпечні касетні бомби: дивіться відео