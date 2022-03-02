Гинуть учні та вчителі: на Херсонщині окупанти обстріляли заклади освіти

Через обстріли російських окупантів на Херсонщині загинули двоє вчителів, один учень та студент. Також пошкоджені 3 дитячих садки, 6 шкіл та заклад профтехосвіти.

Про жахливі наслідки у сфері освіти від окупації російськими загарбниками Херсонської області повідомив голова ОДА Геннадій Лагута.

До теми Російські окупанти б'ють харків'ян на пероні вокзалу: відео нажаханих пасажирів

Жертви обстрілу окупантів на Херсонщині

За словами голови Херсонської ОВА, на жаль, загинули:

Директор Генічеської санаторної школи.

Вчителька Веселівського ліцею Новокаховської громади.

1 березня під час обстрілів загинув учень Херсонського професійного ліцею зв’язку та поліграфії.

Також за ці дні загинув студент Херсонського політехнічного фахового коледжу та учень Херсонського професійного ліцею харчової промисловості.

За цей час пошкодили 3 дитячих садки, 6 шкіл, 1 заклад профтехосвіти у Херсоні та Новокаховській громаді.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!