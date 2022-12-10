Було кілька важливих тез, – Арестович про звернення Гіркіна

Днями Ігор Стрєлков-Гіркін повернувся з України до Москви, оскільки його бажання самому повоювати на фронті не задовольнили. При чому зробив він це гучно – з різкою критикою командування російської армії на місцях та у верхівці.

Як не дивно, деякі з його слів справді мали сенс. Про це розказав радник голови ОПУ Олексій Арестович у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін Live", повідомляє 24 канал.

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Чому Гіркіна не пустили на фронт

За його словами, Гіркін як голова, що говорить, набагато корисніший, аніж на фронті. Навіть якщо припустити, що там він стане комбатом і буде відповідати за ділянку фронту протяжність 2 кілометри, ніхто не буде про нього знати, а він сам нічого не буде вирішувати.

Натомість на своєму місці він говорить на цілу країну чи навіть на весь російськомовний простір, його цитують та репостять, він створює певні тренди і так далі. Тож звичайно, він набагато корисніший, коли виконує такі функції, а фронт, зрозуміло, обмежує можливості це робити.

Найімовірніше, що Гіркін "побродив" біля фронту, і врешті йому сказали, що час припинити бавитися, і продовжувати робити своє.

Офіцер же має бути максимально ефективним у тому місці, де він максимально ефективний, а не там, де йому хочеться,

– зауважив Арестович.

Він додав, що це, першою чергою, мав би розуміти сам Гіркін, хоч якою б великою не була спокуса піти в бік Бахмута. Ба більше, і керівництво має дивитися, де він згодиться більше, адже ресурсами розкидатися не можна.

Олексій Арестович прокоментував повернення Гіркіна в Москву та його критику керівництва: дивіться відео

Гіркін має рацію

Щодо звернення терориста Арестович підкреслив, що у Гіркіна було кілька чудових і абсолютно правдивих тез. По-перше, він сказав, що українська армія не слабшає. А по-друге – закликав не звертати уваги на псевдонаступи росіян, оскільки насправді їхня армія перебуває у стратегічній обороні, а такі дії – це лише спроба покращити позиційну складову цієї оборони.

Тут радник глави ОПУ повністю погодився з Гіркіним. Він наголосив, що окупанти зараз готуються до наступу ЗСУ, і хочуть покращити позиції для того, щоб зустрічати його на вигідніших рубежах. Адже ті, які є зараз – абсолютно незадовільні, і призводять до швидкого успіху ЗСУ на дуже багатьох напрямках.

Врешті-решт, терорист заявив, що з такими "крадіями" та "негідниками" у владі Росія війну не виграє, і з цим, звичайно ж, сперечатися складно, оскільки перемоги ворогу і справді не бачити.

Як Гіркін намагався потрапити на війну