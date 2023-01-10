Непорозуміння і хамство: Гіркін влаштував справжню істерику через нове призначення Лапіна
У Росії новим командувачем сухопутних військ став Алєксандр Лапін. Та далеко не всі у Росії вітають призначення Лапіна, зокрема терорист Ігор Гіркін.
Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) у своєму телеграм-каналі гостро відреагував на призначення Лапіна, пише 24 Канал. Відповідальний за збиття малазійського боїнга терорис вбачає в новому призначенні чергову "зраду".
Дізнайтесь більше Той, кого гнобив Кадиров: у Росії назвали ім'я нового командувача сухопутних військ
Гіркін звинувачує Лапіна у невдачах на Харківському напрямку
Генерал-полковника Лапіна восени 2022 року звільнили як командувача ударного угруповання "Центр" окупантів, який він очолював з 2017 року. Гіркін звинувачує Лапіна у невдачах на Харківському напрямку.
Призначення генерала Лапіна на посаду, м'яко кажучи, непорозуміння. Справа не в його командних якостях (якщо вони взагалі є), а в тому, що саме під його командуванням наші війська зазнали важкої поразки під Балаклією та Ізюмом, залишивши в результаті майже 10 міст і "перегруповуючись" з Харківської області. Підвищувати таке – це хамська демонстрація власної невразливості з боку керівництва МО РФ,
– написав воєнний злочинець.
Лапіна критикував Кадиров і Пригожин
- У жовтні 2022 року Лапіна розкритикував глава Чечні Рамзан Кадиров, назвавши його "бездарем". Він звинуватив генерал-полковника у "кризі на Лиманському напрямку", також стверджував, що його "покривають зверху керівники в генштабі" Росії.
- Кадиров казав, що новий командувач сухопутних військ винен у прориві ЗСУ в районі населених пунктів Терни, Торське та Ямполівка.
- Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин також звинувачував Лапіна та сказав, що найвище військове командування Росії має воювати "босоніж з автоматами на передовій".
- Владімір Путін нагородив Лапіна за захоплення Чернігівської області, однак російські війська згодом втекли з Півночі. Під керівництвом Лапіна росіяни захопили Лиман, але не змогли втримати місто.
- Крім того, російський диктатор дав Лапіну героя Росії за участь в окупації Луганщини.