Непорозуміння і хамство: Гіркін влаштував справжню істерику через нове призначення Лапіна

У Росії новим командувачем сухопутних військ став Алєксандр Лапін. Та далеко не всі у Росії вітають призначення Лапіна, зокрема терорист Ігор Гіркін.

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) у своєму телеграм-каналі гостро відреагував на призначення Лапіна, пише 24 Канал. Відповідальний за збиття малазійського боїнга терорис вбачає в новому призначенні чергову "зраду".

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Гіркін звинувачує Лапіна у невдачах на Харківському напрямку

Генерал-полковника Лапіна восени 2022 року звільнили як командувача ударного угруповання "Центр" окупантів, який він очолював з 2017 року. Гіркін звинувачує Лапіна у невдачах на Харківському напрямку.

Призначення генерала Лапіна на посаду, м'яко кажучи, непорозуміння. Справа не в його командних якостях (якщо вони взагалі є), а в тому, що саме під його командуванням наші війська зазнали важкої поразки під Балаклією та Ізюмом, залишивши в результаті майже 10 міст і "перегруповуючись" з Харківської області. Підвищувати таке – це хамська демонстрація власної невразливості з боку керівництва МО РФ,

– написав воєнний злочинець.

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