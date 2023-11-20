Не без дозволу Кремля: що криється за заявою Гіркіна про похід у президенти

Ігор Гіркін заявив, що хоче балотуватися у президенти Росії. Однак така заява не могла пройти повз ФСБ.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що терорист грає в гру, яка найближчим часом стане зрозуміла. Зазначимо, що про своє бажання Гіркін повідомив у листі, який написав у СІЗО.

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Заяву Гіркіна про висування міг узгодити, зокрема, із верхівкою Росії перший заступник керівника адміністрації президента Сєргєй Кірієнко, який будує "політичний ландшафт" у країні-агресорці. Мовляв, якби він цього не зробив, то тоді терорист не зміг би заявити про своє балотування.

"Він давно міг би бути трохи неживий як Пригожин, якби це не було б інтересах", – сказав Тизенгаузен.

Аби взяти у Росії під "контроль" близько 20% правоналаштованих росіян, які підтримують Путіна, однак вважають, що він "м'яко" з Україною, треба певний "лідер". Усе, аби ця радикально налаштована маса пішла за ним. Адже може з'явитися "непідконтрольний лідер" – черговий Пригожин. Тому "розхитують" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна та ексголову роскосмосу Дмітрія Рогозіна.

Два схожих, які критикують дії військового керівництва. Гіркін більшою мірою. Рогозін – менше. І говорять, що "по Україні треба вдарити, не треба церемонитися",

– зазначив політтехнолог.

Так Рогозін пропонував вдарити по Україні космічною ракетою. Це було після того, як його поранили у тимчасово окупованому Донецьку.

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Терорист хоче в президенти