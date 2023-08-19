У Гіркіна загострилися хронічні хвороби у СІЗО: терористу віднімає руку і важко дихати

Терориста Ігоря Гіркіна відправили до СІЗО. За менш як місяць він почав бідкатися на стан здоров'я. Мовляв, йому зовсім кепсько. Настільки, що починає віднімати руку.

Про стан здоров'я терориста розповіла його дружина Мирослава Регінська, пишуть росЗМІ. Вона напередодні отримала листа від його адвоката Гаджі Алієва, котрий відвідував Ігоря Гіркіна у СІЗО, передає 24 Канал.

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Зі здоров'ям у Гіркіна проблеми

За словами Алієва, у Гіркіна буцімто загострилися хронічні захворювання. Терорист нарікає на те, що у нього почало віднімати руку, а ще з'явилося утруднене дихання.

Обстеження досі не проводилося, від чого, я, чесно кажучи, в глибокому шоці. Нічим іншим, як відвертим знущанням я це назвати не можу і миритися з цим не збираюся. Домагатимуся, щоб його оглянув лікар і нарешті було проведено медичне обстеження,

– пише Регінська.

Сам Гіркін своїй дружині останнього листа відправляв 6 серпня. За словами Регінської, у ньому терорист розповідав, що у нього все "відносно нормально". Водночас нарікав на те, що у камері спекотно. Прохав також не носити надто багато продуктів, адже "холодильник забитий".

Нагадаємо, що Гіркіна заарештував московський суд 21 липня. Терориста звинувачують у закликах до екстремізму, які він поширював у мережі. Для цього він використовував пости у телеграм-каналі.

Напередодні у ГУР МО прокоментували так званий генералопад у Росії. Представник української розвідки Андрій Юсов наголосив на тому, що "диктаторський режим сам себе поїдає".

Генералопад у Росії

Можливо, навіть, за старою сталінською традицією, хтось завтра з цих генералів зізнається в роботі на англійську чи українську розвідку. Чи в роботі на українське націоналістичне підпілля. Але з усім тим маємо класичні інтриги всередині диктаторського режиму, який сам себе поїдає,

– наголосив він.

Андрій Юсов зауважив, що у Росії тривають пошуки крайніх:

за провали,

за невиконані обіцянки,

за величезні втрати в живій силі та техніці,

за падіння в економіці.

Цікаво, що в нинішніх умовах вже визначилися з цапами-відбувайлами. Ними стали кадрові військові. Натомість не відповідають за провали ані ті, хто ухвалював злочинні політичні рішення, ані ті, хто отримував вигоду від них і заробляв на кривавій війні Росії проти України.