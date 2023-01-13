Гіркін несподівано звернувся до Арестовича: той вже відповів

Ігор Гіркін відмовився від публічних дебатів з Олексієм Арестовичем. Цікаво, що терористу їх ніхто й не пропонував.

З однієї фрази Гіркін розкрутив цілу історію, і хай собі крутить далі. Про це радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав у стрімі на каналу "Фейгін.LIVE", повідомляє 24 Канал.

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"Мене запитала Олеся Бацман, чи поспілкувався б я з Путіним. Я сказав, що він – порожнє місце. А з Гіркіним я б поговорив, тому що людина вірить у свою справу – чи схожий на того", – зазначив Арестович.

Як зауважує радник, є два прості психологічні принципи: людиною керує те, що він не усвідомлює. Якщо хтось тріпає язиком про тебе – це означає, що ти впливаєш на людину.

"Вплив – це ніщо інше, ніж здатність породити реакцію. Неважливо, позитивну чи негативну. Ми на них впливаємо, і вони обслуговують наш порядок денний. Не ми їхній", – констатував радник голови Офісу Президента.

Говорити немає про що

Так, Гіркін заявив: "Мене не цікавить невдала дискусія через те, що з ворогами можна дискутувати до воєнного часу. Під час війни ворогів потрібно схиляти до капітуляції або безжально знищувати".

Арестович наголосив, що був значно кращої думки про Гіркіна до цього висловлювання. Річ у тім, що є три жанри сучасних публічних дискусій:

Щоб покрасуватися перед своїми, адже чужих ти не переконаєш; Розтоптати противника і потанцювати на його могилі; Пошукати істину.

Мене в будь-якому спілкуванні цікавить пошукати істину. Я – розвідник, який шукає друзів серед ворогів. Я обожнюю спілкуватися з ворогами. Я – християнин, я люблю своїх ворогів, уважний до них, хотів би в душі покопатися – реально розібратися, що керує людино, чому розумна людина так думає і так діє,

– розповів Олексій Арестович.

А він, виявляється, хоче виграти або не програти публічні дебати. Відтак це суто про самолюбство.

"Мене питання самолюбства давно не турбують, лише питання істини. Якщо це питання самолюбства – то й говорити немає про що", – резюмував Арестович.

Арестович прокоментував слова Гіркіна про дебати: дивіться відео

Чому Гіркін активно критикує Путіна

Останнім часом терорист Ігор Гіркін неабияк критикує президента Владіміра Путіна. Це свідчить про те, що в Росії є доволі велика кількість людей, які значно правіші, ніж сам диктатор. Мовиться про персонажів на кшталт божевільної співачки Юлії Чичеріної, генералів збройних сил Росії, ідеологів, які мріяли про цю війну та наближали її з 2014 року. Сьогодні вони розчаровані невдачами.

На думку редактора Тимура Олевського, було зрозуміло від початку: коли вищезгадані люди усвідомлять, що війна не приносить перемогу, а Путін – недостатньо кровожерливий, саме вони будуть справжньою російською опозицією кремлівському диктатору.

Як стверджує журналіст, ця опозиція зараз підіймає голову і чітко промовляє: "Путін не наш вождь, тому що наш вождь вже взяв би Київ". У певний момент це стане проблемою для російського президента.

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