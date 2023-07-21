Гіркін не був самостійним гравцем, – у ГУР заявили про активну фазу протистояння веж Кремля

Затримання у Росії терориста Ігоря Гіркіна вказує на те, що протистояння між вежами Кремля переходить в активну фазу. Після заколоту Пригожина відповідні процеси почали виходити назовні.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що затримання Гіркіна – це хороші новини, пише 24 Канал.

Дивіться також Агенти ФСБ намагалися проникнути в РДК: як відбувається перевірка

У ГУР заявили, що Гіркін договорився

"Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу", – заявив Юсов.

Представник ГУР МО зазначив, що подібні процеси всередині Кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі. Однак після спроби заколоту ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина вони "дедалі більше почали виходити назовні".

Зрештою, Юсов звернув увагу на парадоксальність кремлівського режиму. Річ у тім, що на Москву йшов і збивав літаки Пригожин, а затримують Гіркіна. За його словами, така особливість путінського режиму.

Представник української розвідки наголосив, що Гіркін не був самостійним гравцем. Це вказує на те, що протистояння веж Кремля переходить в активну фазу.

"Питання не в самому Гіркіні. Він і до цього не діяв як самостійна фігура. Значить мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде", – додав представник ГУР.

Що відомо про затримання Гіркіна