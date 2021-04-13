Гірше, ніж у Чечні, – російський адвокат про репресії в окупованому Криму

У Криму значно складніша ніж у Росії ситуація зі свободою слова та дотриманням громадянських прав. На півострові придушують ті групи населення, яке не приймають наслідки окупації.

Тому репресії породжують несвободу й низький рейтинг, як оцінили правозахисники Freedom House. Про це розповів російський адвокат Микола Полозов.

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За його словами, російський режим пристосовується до тиску (Заходу – 24 канал) і навпаки демонструє, що Кремлю байдуже на санкції.

Відтак на окупованому півострові Росія ще сильніше здійснює репресивний тиск на людей.

У Криму застосовуються всі найгірші методи правозастосування, – Полозов

Російський адвокат зазначив, в окупованому Криму застосовуються всі найгірші методи правозастосування, які є в Росії.

Можливо, гірше тільки в Чечні в якихось закритих тюрмах. Те, що ми бачимо в Криму, – це все найгірше з Росії,

– підкреслив Микола Полозов.

Він зауважив, що в Криму відбувається декілька процесів:

переділ власності. Найімовірніше, що у 2021 році почнуться активні дії з земельними ділянками негромадян Росії;

придушення особистих свобод громадян.

"Фактично ми бачимо, що Крим перетворюється у військову базу з повною втратою громадянських прав у населення", – пояснив адвокат.

Він вважає, що ця ситуація не змінюється. Адже будь-який голос проти російського режиму буде розцінюватися як державна зрада. І у відповідь будуть негайні репресії стосовно цих людей.

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