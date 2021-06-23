Гірше, ніж росіяни: значна частина українців негативно ставляться до Сталіна, ще третині байдуже

Усе більше українців негативно ставляться до Сталіна, третині опитаних на нього байдуже. Водночас найчастіше не могли визначитись зі своїм ставленням люди старшого віку.
Також більшість не погоджується з тим, що Сталін був великим вождем. Також українці гірше ставляться до Сталіна, ніж росіяни.
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Негативно ставляться до Сталіна – понад 30%
- 38% українців ставиться до Сталіна негативно – з неприязню, страхом чи ненавистю;
- 34% – відчувають байдужість;
- 18% – ставляться з повагою, симпатією чи захопленням.
Сталін – не вождь. Так вважають 40% опитаних. Також 34% – і згодні, і незгодні водночас. Тільки 16% – згодні з таким судженням.
Ба більше, українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни (громадяни Росії). Соціологи розповіли, що ця тенденція закріплюється.
У 2021 році серед українців 18% позитивно ставляться до Сталіна, тоді як серед росіян – 59%,
– мовиться у повідомленні.
Провели 2007 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%.
До речі, чоловіки мають більш негативне ставлення до Сталіна (41% проти 35%) та частіше не погоджувались із твердженням про те, що Сталін – великий вождь.
Водночас простежується тенденція за віком:
- молодші респонденти (до 39 років) частіше мають байдуже ставлення;
- респонденти віком 40 – 69 років тяжіють до негативного сприйняття;
- серед найстарших респондентів (старші 70 років), у порівнянні з іншими віковими групами, спостерігається найбільша частка тих, хто не визначився зі ставленням до Сталіна.
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