Гірші за нелюдів: окупанти на АЗС біля Ірпеня розстріляли автомобіль – є загиблий

7 березня 2022 , 21:50
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Джерело:

Білогородський укріпрайон

Російські окупанти втратили будь-які залишки людяності, стріляють та бомбардують мирне населення. Також ворог відкриває вогонь по мирних мешканцях.

Російські окупанти роблять все можливе для того, щоб ймовірність їх здачі в полон стала мінімальною, а швидка зустріч із ЗСУ – останньою "пригодою" в житті.  Вони не лише порушують усі можливі воєнні закони, а поводять себе гірше за терористів. 

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Розстріляний автомобіль

Поблизу міста Ірпінь російські окупанти розстріляли автомобіль Мерседес. Внаслідок їхнього підлого нападу є загиблий. 

Окупанти поводять себе з мирним населенням як терористи, але при зустрічі з українськими героями просять про помилування та розповідають, що "не здійснили жодного пострілу" і "взагалі нічого не знали". 

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Автор: Ярослав Сиваківський