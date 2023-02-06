Лавини накривають європейські гірські курорти: кількість загиблих перевищила десяток

Земля, ймовірно, натякає, що їй потрібно очиститись від людей. На тлі землетрусів, що сколихнули низку країн світу, стало відомо, що на гірських курортах людей накриває лавинами.

Зокрема, протягом вихідних, лавини вбили щонайменше 11 людей. Кількість загиблих може бути більшою, адже проводити пошуково-рятувальні роботи заважає погода.

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Де стались трагедії

Влада та рятувальники в Австрії, Італії та Швейцарії повідомили, що сильні снігопад та вітер збільшили небезпеку для лижників. Відтак, на вихідних Австрія оголосила найвищий рівень тривоги. Речник австрійського міністерства внутрішніх справ Патрік Майерхофер сказав, що вихідні були "дуже інтенсивні для австрійської поліції".

Відомо, що з 3 по 5 лютого в Австрії під лавинами загинули вісім людей. Зазначають, що серед жертв були туристи з Китаю, Німеччини та Нової Зеландії. Крім цього, під лавину потрапили австрійський лижник та його гід. Попри те, що рятувальникам вдалося відносно швидко знайти їхнє місце перебування, пошуки довелося припинити через негоду, тож тіла виявили вже наступного дня.

Водночас на півночі Італії 31-річна німкеня загинула під час сходження лавини поблизу перевалу Лімо. Пізніше тіло жінки знайшли під 3 метрами снігу. Гелікоптер не зміг допомогти рятувальникам через пориви вітру до 120 кілометрів за годину.

Крім того, поліція Швейцарії підтвердила, що двоє 50-річних лижників загинули під час сходження лавини.

В МЗС Австрії просять альпіністів бути особливо обережними, особливо на відкритих місцях, схильних до сходження лавин.

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