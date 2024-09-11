До Києва прибула низка високопоставлених гостей, серед них – президент Литви та прем'єрка Латвії

Чимала кількість міжнародних представників прибула сьогодні до Києва. Це зумовлено проведенням Кримської платформи.

Зокрема, серед гостей, що вже прибули до столиці, є президент Литви Гітанас Науседа та прем'єрка Латвії. Також приїхав і голова сенату Чехії.

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Науседа прибув до Києва

Зранку 11 вересня до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа.

Щойно приїхав до Києва. Радий повернутися й зустрітися з моїм дорогим другом Володимиром Зеленським на знак солідарності з Україною. Надання військової та економічної підтримки Україні має вирішальне значення для захисту її суверенітету і територіальної цілісності,

– написав Науседа в соцмережі Х.



Науседа прибув до Києва / Фото глави Литви

Також до Києва прибула з робочим візитом прем'єрка Латвії Евіка Сіліня. Її візит триватиме до 13 вересня, про що повідомили у пресслужбі в уряді країни.

У межах поїздки Сіліня проведе зустрічі з українськими посадовцями, а також візьме участь в обговореннях з питань подальшої військової, політичної, гуманітарної та фінансової підтримки України, а також її шляху до вступу до Європейського Союзу і НАТО.

Прем'єр-міністр Латвії наголосила на важливості підтримки українського народу, який "героїчно і самовіддано захищається від зла", захищаючи не тільки свою землю, а і європейські цінності та безпеку. Латвія, за її словами, чітко і непохитно підтримує Україну в боротьбі проти агресора.

Своєю чергою Сіліня опублікувала у соціальній мережі Х (раніше твітер) відео з прибуттям у столицю України.

"Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні!" – написала вона.

Зауважимо, що до Києва також прибув голова сенату Чехії Мілош Вистрчил.

"Я приїхав до Києва на саміт Кримської платформи. У серпні 2021 року на інавгураційному саміті платформи я сказав, що анексія Криму не може бути подібною до нашого мюнхенського "про нас без нас". Тоді я представляв Чеську Республіку і наголосив, що ми повинні стати на захист України", – заявив він.

Вистрчил підкреслив, що розвиток подій після окупації Криму показує, що якщо підтримка Заходу буде недостатньою, Росія не зупиниться.

"Ми також повинні пам'ятати, що мирні переговори не можуть відбуватися без участі України і що результати переговорів повинні бути прийнятними для України", – додав він.