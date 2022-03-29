Гітлер із Геббельсом померли б від заздрощів, дивлячись на російський фашизм

Дуже хочу бути присутнім на суді над російськими пропаганд*нами та військовими. Мрію. Й із задоволенням подивився б на те, як їх повісять. І навіть би, мабуть, табуретку вибив би з-під деяких.

Гітлеру й не снилося

Я розумію, що вся пурга – для внутрішнього споживання російськими зомбі, й ми ніяк не вплинемо на нову російську ментальність.

Актуально Ми всі разом з Президентом почали забувати російську мову

Але, слово честі, російський фашизм – це щось неймовірне. Таке брехливе, брудне і смердюче, що Гітлер із Геббельсом повинні померти від заздрощів, дивлячись на спадкоємців.

Вся ця мразота з окупованих територій Донбасу, кадировські г*ндони, російська збірна солянка із закінченої виродницької погані, що понаїхала з різних регіонів, – нацистські послідовники, вбивці та мародери, на яких пробу ніде ставити.

Друга армія у світі... Бідолашний світ, якщо в ньому може існувати ця банда, позбавлена ​​і совісті, й честі. Який там Орвелл? У Орвелла не вистачило б уяви! Адже безмозка публіка біля телевізорів зжере будь-яке гі*но, яке вони виригнуть на світ. І не вдавиться.

Тавро брехні в ім'я смерті

Весь світ бачить, що вони коять. А вони продовжують брехати, щоб приховати свої злочини від свого народу. Брехати, брехати, брехати… Скажені тварини – й ті кращі, ніж ці люди.

Вчора бачив кадри, після яких не міг заснути. Моторошне відео з Маріуполя. Я багато побачив у житті, й мене важко змусити відвернутися. Вчора я не міг дивитись на екран.

Радимо Феномен Чорнобаївки як він є без "магії фейсбуку"

Зроблю все, що зможу, щоб ці тварюки відповіли за скоєне. За кожного убитого. За кожен спалений будинок. За скалічені долі дітей. Все, що зможу. І нічого нікому не забуду. Паскудна країна з паскудними мешканцями. Нелюди, які прикидаються людьми.

Слово "росіянин" має стати загальною назвою. Тавром на лобі у цих мерзотників. Каїновою печаткою.

Важливо – світ вразили кадри з доказами мародерства, яке вчиняють російські окупанти: дивіться відео