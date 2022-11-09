Вже не знають, що робити: у ГУР про те, як Росія намагається схилити Україну до переговорів

Росія тисне на міжнародне співтовариство для того, аби схилити Україну до переговорів на невигідних умовах. Цього разу країна-агресорка робить це, порушуючи питання ядерної та хімічної зброї.

Як пояснив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, тактика Росії проста та зрозуміла.

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Росія підготувала інформаційну кампанію, яка нагадує позицію країни-агресорки щодо застосування хімічної зброї в Сирії та Лівії.

І ми знаємо, як це було. Для цього ми запрошуємо представників МАГАТЕ перевірити всі наші об'єкти, включно з Чорнобилем, де в радянські часи виробляли плутоній для військових потреб. Мета кампанії – тиснути на міжнародне співтовариство, щоб змусити Україну вести переговори,

– зазначив Скібіцький.

Він додав, що цю тактику Росія використовує вже давно: коли окупанти вже не знають, що робити, вони порушують питання ядерної та хімічної зброї.

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Росія стверджує, що нібито готова відновити перемовини з Україною. Однак у Штатах не бачать нічого, що вказувало б на готовність Росії брати відповідальну участь у переговорах з Україною.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну не можна примусити погодитися на умови Росії для швидкого завершення війни, оскільки поступки лише розпалюватимуть амбіції країни-агресора та провокуватимуть Росію на нові атаки.

Зауважимо, що раніше президент Володимир Зеленський поставив крапку в переговорах з Росією. Він наголосив, що Україна готова сісти за стіл переговорів лише за нового керівництва у Кремлі.

Водночас радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Росією щодо припинення війни. Однак Київ має певні умови, які повинна виконати Москва, щоб розпочати переговори.

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