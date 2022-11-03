Чому Росія змогла підкупити Іран і КНДР, а партнери України – ні: припущення політолога

Іран та Північна Корея своєю допомогою Росії можуть підштовхувати Захід піти на певні поступки. Тоді вони б могли перестати співпрацювати з окупантами. Однак такі потенційні перемовини ні до чого не приведуть.

Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких. За його словами, є припущення, що зараз КНДР та Іран, допомагаючи Росії, дають сигнал Заходу – "якщо не будете з нами налагоджувати продуктивні стосунки, ми можемо знайти альтернативу у вигляді Росії". За таким самим принципом діє Москва.

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Але річ у тому, що ні КНДР, ні Іран не можуть бути альтернативною для Росії. Бо де КНДР, де Іран, а де весь світ? Неспівмірні речі. Так само Росія не може бути альтернативою для цих обох країн. Це блеф. І всі все прекрасно розуміють,

– зазначив Гладких.

Поступки від Заходу ні до чого не приведуть

Гладких нагадав про іранську ядерну угоду, під час якої були великі поступки для Ірану – і певні санкції зняли, і надавали матеріальну допомогу. Але в результаті нічого конкретно не змінилося. Так само колишній президент США Дональд Трамп мав безрезультатні саміти та зустрічі із ватажком КНДР Кім Чен Ином.

Поки ці держави будуть позиціювати себе як суб'єкти, які хочуть знищити наявну цивілізацію та глобальний політичний лад, доти з ними немає сенсу вести переговори. Тепер до цих маргіналів додалася Росія.

Треба розуміти, що вони маргінали. Кількість і сила тих, хто виступає за збереження наявного політичного ладу у світі, і сила та потуга тих, проти кого вони борються, є неспівмірними,

– наголосив Гладких.

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